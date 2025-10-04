İSTANBUL (AA) - TEMSA, 9 metrelik yeni şehir içi otobüsü Avenue Neo'yu Busworld 2025 fuarında tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 75 yolcu kapasitesine ve 600 kilometreye varan menzile sahip Avenue Neo, 300 kilovat doğru akım bağlantısıyla yüzde 100 şarja 75 dakikada ulaşabiliyor. Adana'daki tesislerde tasarlanan aracın batarya paketlemesi, yazılımı ve geliştirme süreçlerinin tamamı TEMSA mühendisleri tarafından yürütüldü.

İsveç ve Litvanya'nın sert kışlarından İspanya ve Türkiye'nin sıcak yazlarına kadar farklı coğrafyalarda 2016'dan bu yana kullanılan MD9 Electricity modelinin güçlü mimarisi üzerine inşa edilen Avenue Neo, 5 milyon kilometreyi aşan yol tecrübesini yeni nesil teknolojilerle birleştiriyor.



Busworld 2025'te Avenue Neo'nun global tanıtımını yapan TEMSA, Türkiye'de daha önce tanıtılan Yeni Prestij modelini de Avrupa pazarında satışa sundu.

Üretimine 1992'de başlanan Prestij modelinin güncel versiyonu, üç yıl sınırsız kilometre garantisi, dijital sürücü bilgilendirme ekranı ve 29 farklı dil seçeneğiyle müşterilere sunuluyor.

Fuarda, Avenue Neo ve Yeni Prestij'in yanı sıra Maraton'un yenilenen versiyonu ve Avrupa'da en çok tercih edilen modellerden LD SB de sergilendi. TEMSA mühendisleri tarafından geliştirilen modüler batarya paketleri de fuar ziyaretçileriyle buluştu.

- TEMSA araçları 70 ülkede yollarda

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Evren Güzel, şirketin değer odaklı yaklaşımının finansal sonuçlara olumlu yansıdığını belirtti.

TEMSA'yı sektörde temsil eden dört temel değerlere değinen Güzel, şunları kaydetti:

'Geniş ürün gamımız, kapsamlı hizmetlerimiz, müşteri odaklı çözümlerimiz ve akıllı esnekliğimiz. Bu yaklaşım bir yandan mobilite dönüşümümüze katkı sunarken, bir yandan da çok güçlü finansal sonuçları beraberinde getiriyor. 2022-2024 arasını kapsayan 3 yıllık dönemde net satışlarımızı avro bazında yüzde 68 büyüttük. 2024 sonu itibariyle ciromuzu 429 milyon avroya yükselttik ve döviz bazında şirket tarihimizin en yüksek cirosuna ulaştık. Bugün geldiğimiz noktada, TEMSA gelirlerinin yüzde 68'ini küresel pazarlardan elde eden bir yapıya sahip.'

Güzel, Avrupa ve ABD gibi ticari araç pazarında rekabetin yoğun olduğu coğrafyalarda ayak izlerini güçlendirdiklerini vurguladı.

Avrupa'da büyüme oranlarının 2023-2024 arasında yüzde 43 olduğunu kaydeden Güzel, ABD'de ise bu oranın yüzde 49 olarak gerçekleştiğini paylaştı.

Güzel, yıllık çift haneli büyümenin bile iddialı görüldüğü pazarlarda, sektör ortalamalarının üzerinde performans göstermeye devam ettiklerini aktararak, 'Küresel pazarlarda, yıllık çift haneli büyümelerin bile iddialı sayıldığı bir ortamda, sektör ortalamalarının çok üzerinde bir performans göstermemiz, stratejik dönüşümle güçlü finansal performansı aynı anda başarabildiğimizin kanıtı. Bu denge, gelecek yolculuğunda TEMSA'nın en büyük itici güçlerinden biri olacak.' ifadelerini kullandı.

TEMSA'nın küresel ayak izine de vurgu yapan Güzel, bugüne kadar Adana'daki tesislerde 140 bini aşkın araç ürettiklerini ve bu araçlardan 18 binden fazlasının 70 ülkede yollarda olduğunu kaydetti.

Güzel, küresel ölçekte en geniş sıfır emisyonlu ürün portföylerinden birine sahip olduklarını vurgulayarak, 'Elektrifikasyonda, hammadde temininden sonra başlayan ve nihai ürüne uzanan değer zinciri mobilitenin en kritik unsuru. TEMSA olarak bu zincirin tamamında söz sahibi olmamız bize büyük bir esneklik ve çeviklik sağlıyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Batarya yönetim sistemlerinden elektronik kontrol kartlarına kadar araçlarda kullanılan batarya teknolojilerinin tamamının kendi mühendisleri tarafından tasarlanıp geliştirildiğini aktaran Güzel, bu kabiliyet sayesinde farklı coğrafyalara özel çözümler geliştirebildiklerini ve müşterilerinin ihtiyaçlarına çok hızlı yanıt verebildiklerini kaydetti.

Güzel, bu yaklaşımla ABD'de TS serisini, Avrupa'da MD9 aracının kendi segmentlerini yaratabildiğini hatırlatarak, 'Elektrikli araç portföyümüzün yeni üyesi Avenue Neo da aynı anlayışın bir ürünü. Yaklaşık 60 yıllık inovasyon geleneğimizle TEMSA araçları bugüne kadar dünyada 10 milyar kilometreden fazla yol yaptı. Tüm bu yolculukları mümkün kılan en önemli unsur, müşterilerimizi sürekli dinlememiz ve araçlarımızı onların ihtiyaçlarına göre tasarlamamız.' bilgisini paylaştı.

- 'Avenue Neo, 600 kilometreye varan bir menzil sunuyor'

TEMSA AR-Ge ve Teknoloji'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Caner Sevginer de inovasyonda her adımı ürünleştirme hedefiyle attıklarını aktardı.

Son 5 yılda bu yaklaşım sayesinde 7 yeni model geliştirdiklerini kaydeden Sevginer, 'Avenue Neo da bunun en güncel örneği. Avenue Neo, yüksek yolcu kapasitesi, uzun menzili ve operasyonel esnekliğiyle Avrupa kentlerinin ve banliyö hatlarının ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlandı. Aracın en güçlü iki özelliği yüksek yolcu kapasitesi ve menzili. 75 yolcu taşıyabilen Avenue Neo, 600 kilometreye varan bir menzil sunuyor.' ifadelerini kullandı.

Sevginer, Avrupa'daki elektrikli araç dönüşümünün en büyük engellerinden birinin menzil sorunu olduğunu, Avenue Neo'nun bu açıdan güçlü bir alternatif oluşturduğunu aktararak, şunları kaydetti:



'Araç, 10,5 metrelik bir otobüsün sunduğu her şeyi sağlayabilen, ancak küçük platformların sunamadığı sağlamlık ve dayanıklılığı koruyan bir yapıya sahip. İsveç ve Litvanya'nın sert kışlarından İspanya ve Türkiye'nin sıcak yazlarına kadar farklı iklimlerde kendini kanıtlamış MD9 Electricity'nin sağlam mimarisi üzerine inşa edilen Avenue Neo, 5 milyon kilometreyi aşkın yol tecrübesini yeni nesil teknolojilerle birleştiriyor. Yıllar içinde edinilen bu bilgi birikiminin modern bir araca aktarılmasıyla ortaya çıkan Avenue Neo, TEMSA'nın bilgi birikimini müşteri odaklı, geleceğe hazır mobilite çözümlerine dönüştürme yeteneğinin en somut göstergesi.'