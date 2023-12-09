Kariyerinde tek kadınlarda 18 grand slam şampiyonluğu bulunan 68 yaşındaki Evert, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, yumurtalık kanserine ikinci kez yakalandığını belirterek, "Artık bu konuda deneyimli sayılırım. Böyle bir tanı konmasını duymayı, her ne kadar istemesem de kanser erken teşhis edildiği için kendimi şanslı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu kanserin de önceki gibi pelvik bölgede meydana geldiğini kaydeden ABD'li eski tenisçi, kanserli hücrelerin temizlendiğini ve kemoterapiye başlandığını belirtti.

Chris Evert, tedavisi nedeniyle sezonun ilk grand slam turnuvası 2024 Avustralya Açık'a yorumcu olarak katılamayacağını da bildirdi.

İlk olarak 2021 yılında yumurtalık kanserine yakalanan Evert, ocak ayında iyileştiğini duyurmuştu.