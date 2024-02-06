Suudi Arabistan Eğlence İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner ve Holger Rune mücadele edecek.

Ülkenin büyük çaplı eğlence ve spor festivali "Riyad Sezonu" kapsamında gerçekleştirilecek tenis turnuvasının adı "6 Kral Slam" olacak. Turnuvanın formatı ve tarihi ise daha sonra duyurulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dünya 1 numarası Sırp Djokovic, "Riyad'a dönerek Suudi taraftarlarımın önünde oynayacağım için heyecanlıyım." ifadesini kullandı.

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol Nadal ise Riyad'da ilk kez korta çıkacağı için heyecan duyduğunu belirtti.