Haber: Sedat Sarıkaya

İspanya'da, gösterdiği üstün performansıyla diğer meslektaşı İspanyol Tenora şans tanımayarak prömiyer temsili dahil bütün temsilleri kendisi yaparak İspanya'yı adeta fetheden ülkemizin gururu dünyaca ünlü opera sanatçımız Tenor Sedat Can Öztoprak, İspanya'da her temsil sonrası ayakta alkışlanarak birkez daha ülkemizi dünyada en iyi şekilde temsil etti.

Ayrıca İspanya'da muhteşem bir Gala Konsere de imza atan Sedat Can Öztoprak, bir kez daha İspanya seyircisi tarafından ayakta alkışlandı.