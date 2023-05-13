İSTANBUL- Teoman, Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci dönem milletvekili genel seçimi hakkında Instagram hesabından bir video paylaştı.

Teoman, şu ifadeleri kullandı:

* Arkadaşlar, burası benim stüdyom. Birazdan şarkı söyleyeceğim. Ama size şarkı gibi uyduruk bir şeyden bahsetmiyorum şu anda. Çok önemli bir şeyden bahsediyorum: Seçimden.

* Önümüzdeki seçim çok önemli. İki yol seçilecek. Ben bunlardan bir tanesini seviyorum, bir tanesini beğeniyorum. Türkiye için bunun uygun olduğunu, çok güzel olduğunu düşünüyorum.

* Çağdaş, laik, ekonomisi güçlü, eğitim sistemi düzgün, eşitlikçi, herkesin kendini birinci sınıf vatandaş hissettiği bir Türkiye. Ben de ona uygun bir oy vereceğim.

* Bu videonun amacı sizi etkilemek aslında. Sizin de benim gibi doğru tarafa oy vermeniz için yapıyorum bunu. Herkese selamlar.

HABER: BÜLENT ÇAMCI