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Bab ilçe merkezi, belde ve köyleri, Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı el-Ulaşlı köyünde bir cami ile bazı sivillerin evlerini roketlerle hedef almış, 200 aileyi de Bab ilçe merkezine göçe zorlamıştı.

BAB AA- PKK/YPG'li teröristler, Münbiç ilçesinde işgalinde tuttuğu Ureyme bölgesinden Kabbasin'e karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Muğla'da dolu ve fırtınadan etkilenen tarım alanlarında hasar tespiti yapıldı

Muğla'da dolu ve fırtınadan etkilenen tarım alanlarında hasar tespiti yapıldı

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