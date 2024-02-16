Haber: Damla Oya Erman

Tesla sahibi Will, Cybertruck Sahipleri Kulübü forumunda yeni Cybertruck'ında "paslanma"yı belgelemeye başladığını söyledi.

Will, yeni aracının sadece on bir gün sahiplendikten sonra pas lekeleri geliştirdiğini fark ettiğini belirtti. İlk kez garip lekeleri fark ettiğinde aracında 381 mil olduğunu belirtti.

"AWD Cybertruck'ımı 1 Şubat 2024'te aldım," dedi Will. "Los Angeles'taki yağmurlar sırasında, başkalarının da fark ettiği gibi, paslanmanın metal üzerinde oluştuğunu fark ettim, bu yüzden onu belgelemeye ve Tesla'nın dikkatine sunmaya karar verdim. Zaten onların radarında olduğunu düşünüyordum, ama garanti kapsamında ele alınmasını istiyorum."

Tesla sahibi, aracını bir servis tesisine götürdüğünü ve lekelerin sadece "kir parçacıkları" değil gerçekten paslanma olup olmadığını kontrol etmek için dış yıkama yapıldığını söyledi.

Tesislerde, adam, bir Tesla çalışanından, paslanma sorununu nasıl düzeltecekleri konusunda bir prosedürlerinin olduğunu ancak bunu hemen düzeltecek araçların ellerinde bulunmadığını söylendiğini belirtti.

Malzemelerin servis tesisine ulaştığında kendisine bir arama yapılacağı söylendi.

Başka bir Cybertruck sürücüsü, Max adında, Will'in deneyimini yineledi.

Aynı Tesla forumunda, Max, yeni Cybertruck'ını Dublin, California'da aldığını ve 1 Şubat'ta Sacramento'ya "yağmur yağışlı" sürdüğünü yazdı.

Yaklaşık 2 saatlik yolculuğu tamamladıktan sonra, yepyeni aracının dış yüzeyinde "bir sürü küçük turuncu benek ve birkaç su lekesi" bulduğunu iddia etti.

“Dün Dublin'de aldım, yağmur yağdı, Sacramento'ya çıktım ve bir sürü küçük turuncu benek ve birkaç su lekesi var,” dedi Max. “Turuncu noktalar büyük değil, çok küçük, ama apaçık. Arabayı henüz yıkamadım ama sadece iki gündür yağmur yağıyor.”

O, araçların "yağmurda turuncu pas lekeleri geliştirdiğini ve aracın cilalanması gerektiğini" açıkça duyduğunu iddia etti.

“Asla Delorean'ınızı yağmurda dışarı çıkarmayın hikayesini duydum ama Cybertruck ve pas hakkında hiçbir şey okumadım,” diye yazdı Max.

Tesla'nın web sitesine göre, elektrikli kamyon, "ultra sert paslanmaz çelik dış iskelete" sahiptir, her "bileşen, paslanmaz çelik yapısal ciltten Tesla zırh camına kadar üstün dayanıklılık ve dayanıklılık için tasarlanmıştır."

Tek renkli dış iskele, Tesla'nın belirttiği gibi, çizikleri, hasarları ve uzun vadeli korozyonu azaltmak için tasarlanmıştır.