İstanbul

20. yüzyılın ikinci yarısında ilk endüstriyel robot olarak kabul edilen Unimate'in, General Motors'un bir fabrikasında kullanılmasıyla başlayan robotların kullanım süreci, yapay zekanın da devreye girmesi ile daha işlevsel bir hale dönüştü.

Daha çok iç mekanlarda kullanılan bu araçlar, son dönemde yaşanan gelişmelerle artık teslimat sektöründe de ön plana çıkmaya başladı. Market Research Future verilerine göre, 2022'de 4 milyar dolar olan teslimat robotu pazarının bu yıl sonunda 14 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Sektörün 2030 yılında ise 30 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor.

Saha Robotik Kurucu Ortağı Murat Ayrancı, robotların 1950'lerde endüstriyel alanlarda çalışmaya başladığını belirterek, robotların, belirli işleri yapması için programlanan ve bu işi otomatik şekilde gerçekleştiren cihaz olarak tanımlanabileceğini söyledi.

1980'lerden itibaren teknolojinin ilerlemesiyle birlikte insan-makine etkileşimi, makine öğrenmesi gibi kavramların da etkisiyle akıllı robotların üretilmeye başlandığını anlatan Ayrancı, "Şu an üretim endüstrisi başta olmak üzere servis, sağlık, gıda ve birçok dikeyde robotların kullanıldığını görüyoruz. Sürekli tekrar eden, katma değer beklenmeden yapılan bir süreç robotlarla otonomize ediliyor. Biz de kendini tekrarlayan, değersiz iş gücünü otonomlaştırmayı hedefliyoruz. Bulunduğumuz servis ve teslimat sektöründe, özellikle restoranlarda getirme götürme işlerini otonomlaştırma üzerine çalışıyoruz." diye konuştu.

"Yapay zeka kullanmayan endüstriler geride kalıyor"

Ayrancı, üretim yaptıkları robotların mobil robot sınıfında olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Robotlarımız otonom bir şekilde hareket eden, kendi yönünü kendi tayin eden akıllı bir navigasyon sistemiyle görevlerini icra ediyor. Örneğin, restoranda bir şeyler sipariş ediyorsunuz, biz robotla sizin verdiğiniz siparişi mutfaktan masanıza hızlı bir şekilde teslimatını sağlıyoruz. Garsonların mutfağa gidip gelmesini kaldırarak süreci otonomize ediyoruz, robotlar bir komi mantığıyla çalışıyorlar.

Restoranlar haricinde havalimanında kullanılan robotlarımız da var. Ayrıca ürettiğimiz robotlar dikey bir binada asansörü kullanıp kargo da dağıtabiliyorlar. Yine hastanede medikal tıbbi malzeme de dağıtabiliyorlar. Robotlarımız otellerde de farklı süreçlerde kullanılıyor. Genelde robotların insanların işlerini elinden alacağına dair bir çekince var. 1950'lerden bu yana fabrikalarda robotlar kullanılıyor ve robot kullanılan fabrikalar otomasyonlaştığı için buradaki insan iş gücü daha verimli hale geldi. Robotların kullanıldığı ülkelerde iş gücü ucuz mu, insanlar işsiz mi kaldı? Hayır, bu aslında sosyolojik bir dönüşüm."

Bazı süreçlerin otonomlaştırılmasıyla daha önce kimse tarafından yapılmamış yeni iş ve meslek gruplarının ortaya çıktığını vurgulayan Ayrancı, yapay zeka başta olmak üzere birçok güncel teknolojiyi ürünlerine entegre ettiklerini ifade etti.

Murat Ayrancı, yapay zeka kullanmayan endüstrilerin geride kaldığına dikkati çekerek, "1'seniz, yapay zeka sizi 5'le çarpıyor, kullanmayan taraf 1 olarak kalıyor. Biz de bu tip teknolojileri kullanarak, rakiplerimiz içinde öne çıkmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Robot, yörenin kültürüne göre hareket edebiliyor"

Bu dönüşüm ve teknolojiye en önde adapte olup yeni iş kollarını gençlere hızlı öğretmek gerektiğini anlatan Ayrancı, "Robotlar yüzyıllardır kullanılıyor ama hep insanların olmadığı, kapalı üretim ortamlarında kullanılıyor. Biz ise insanlarla iç içe çalışan ortamlar için robotları geliştiriyoruz. Birçok insanın robotla karşılaştığında refleksi genelde manipüle etmek oluyor, bir şekilde tartıyor robotları. O nedenle bizim hata lüksümüz yok. Raflarımızda sıcak içecekler, yemek taşıyoruz. Çocuklar çok seviyorlar robotları, bir anda koşuyorlar, dokunuyorlar. Sahada karşılaşacağımız tüm problemleri görmeniz ve bunlara karşı önlemler almanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Saha Robotik İş Geliştirme Uzmanı Eray Çobanoğlu da robotlarla ilgili müşterilerin deneyimlerini gözlemlediklerine değinerek, robotların müşteri tarafında çok güzel bir etki oluşturduğunu söyledi.

Robotlarla masaya kadar servis yapmanın bir sinerji oluşturduğunu vurgulayan Çobanoğlu, "Pazarlama tarafında da firma için güzel bir tanıtım yüzü oluyor. Robotlarımızı görenler çekim yapıyorlar, sosyal medyadan paylaşıyorlar. Aynı zamanda robotla sohbet etmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin farklı illerinde farklı alışkanlıklar var, robot, yörenin kültürüne göre hareket edebiliyor." dedi.