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TVF Başkanı Üstündağ, hakem kursunu ziyaret etti

TVF Başkanı Üstündağ, hakem kursunu ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

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