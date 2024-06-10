Yardımcı, Beşiktaş'taki Shangri-La Bosphorus Otel'de düzenlediği toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türk futbolunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle TFF'nin seçim kararı almak zorunda kaldığını savunan Servet Yardımcı, "Bu, olağanüstü bı̇r seçı̇m. 18 Temmuz'da ı̇nanıyorum kı̇, Türk futbolu ı̇çı̇n yenı̇ bı̇r sayfa açılacaktır. Türkı̇ye, her alanda kendı̇ sorunlarını çözebı̇lecek bı̇lgı̇ye, becerı̇ye ve tecrübeye sahı̇ptı̇r. 18 Temmuz seçı̇mı̇, Türk futbolunda aklıselı̇mı̇n, sağduyunun, bı̇lgı̇nı̇n, ı̇letı̇şı̇mı̇n ve ı̇ş bı̇rlı̇ğı̇nı̇n yükseldı̇ğı̇ bı̇r dönemı̇n başlangıcı olmalıdır. 18 Temmuz'dan sonra Türk futbolunda her şey yenı̇lenecek, dünyada ve Avrupa'da var olan sı̇stemler ülkemı̇zde hayata geçecektı̇r. Arkadaşlarımla beraber bu işlerin üstesinde gelebileceğimize inanıyorum. Türk futbolu Avrupa'nın en iyi yönetilen federasyonları arasında tekrar yerini alacak." ifadelerini kullandı.

Yardımcı, 7 yıldan bu yana UEFA'da görev yaptığını hatırlatarak, "FIFA'da ve UEFA'da futbolu yönetı̇rken hangı̇ çözümlerı̇ üretı̇yorsak, 18 Temmuz'dan ı̇tı̇baren aynı kuralları ve bı̇lgı̇ bı̇rı̇kı̇mı̇ni konusunda uzman arkadaşlarımla bı̇rlı̇kte Türkı̇ye'de ı̇nşa edeceğı̇z. Türk futbolunda güven ortamı tamamen kayboldu. Kavgaların hiç kimseye faydası olmadığını gördük. Aradaki makas büyük ölçüde açılmakta. Aşağıya gitmeye başladık. Türk futbolunda kurullar ve Kulüpler Birliği daha iyi ve kurumsal yönetilmeli. Liyakatli kişilerin olması lazım. Profesyoneller çalışacak ve çözüm üretecek. Biz sadece karar alacağız. Bu iklimin değişmesi lazım. UEFA'nın birinci komitesinin başkanıyım. Her imkanımız var. Yeter ki herkes bir araya gelsin. Türk futbolunda değı̇şmesı̇ gereken sadece bı̇r yönetı̇m değı̇l, zı̇hnı̇yettı̇r. Ben bu zı̇hnı̇yet değı̇şı̇mı̇nı̇ başarmak ı̇çı̇n yola çıktım." diye konuştu.

"Yanlış ne varsa tümünü değiştireceğiz"

Kulüplerin sorunlarını bildiklerini ve UEFA'da elde ettikleri deneyimler sayesinde çözüm üreteceklerini aktaran Servet Yardımcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbolumuzu bugünlere getı̇ren yanlış ne varsa tümünü değı̇ştı̇receğı̇z. Bu konuda UEFA'da yenı̇ bı̇r model üzerı̇nde çalışıyoruz. Hiç kı̇mseyle kavga etmeyeceğı̇z. Herkesle oturup bı̇rlı̇kte çalışacağız, Avrupa'dakı̇ gibi güvenı̇lı̇r, adı̇l ve ekonomı̇sı̇ güçlü futbol ortamını getı̇receğı̇z. Sorunlar hemen çözülemez. Zamana ihtiyacımız var ama yol haritamız belli. Önce futbol iklimini düzeltmemiz lazım. Statlara taraftar çekmemiz gerek. Sadece 4 büyük değil Anadolu kulüplerinin de yarışta olması lazım. Kulüpler Birliği ile çalışarak bunun çalışmalarını yapacağız. Başaracağımıza inanıyorum. Başkanlık adaylığımızı açıkladıktan sonra UEFA'da herkes çok sevindi. Ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söylediler. Başkan olursam bunun çarpan etkisinin olacağına inanıyorum. Çok büyük destek alacağım."

"Yabancı kuralıyla çok oynadık, hakemlerimiz güven erozyonuna uğradı"

Yabancı kuralı ve hakemlerle ilgili konuşan Servet Yardımcı, şunları kaydetti:

"Maalesef yabancı kuralını devamlı değiştirdik. Herkes yoruldu. Başa geldikten sonra bu konuyu daha bilimsel ve sistemsel bir şekilde masaya yatırmamız lazım. Ben yerli ve milli düşünüyorum. Sahada bizim çocukların daha fazla yer almasını istiyorum. Yabancı kuralıyla çok oynadık ve kimseye katkısı olmadı. Hakemlerimiz büyük bir güven erozyonuna uğradı. Hakemlerimiz çeşitli sebeplerden çok kötü yönetildi. Aralarındaki ayrışmaları ve dışarıdaki gruplaşmaları yok edebilirsek saygıyı kazanacaklar. Burada da yerli ve milli düşünüyorum. Bu konuyu topyekün ele almamız lazım. UEFA'da Roberto Rosetti de imkanlarını seferber edecek. Şeffaf bir yapıyı kesinlikle oluşturacağız. Güven ortamı sağlanınca taşlar yerine oturacaktır. Fabrika ayarlarına geri döneceğiz. UEFA ve FIFA'nın desteklerine güveniyorum. Bu kurumlardan tüm tecrübeyi alacak durumdayız. Bu, büyük bir şans. Bunu en iyi şekilde değerlendireceğim."

"Adaylıktan çekilmem söz konusu değil"

TFF Başkanlığı'na seçilmesi halinde çok iyi bir ekip oluşturacağının altını çizen Yardımcı, "Adaylıktan çekilme gibi bir durum söz konusu değil. Ben UEFA'dan birisi olarak TFF Başkanlığına adayım. Paraşütle inen birisi değilim. Birikimimi ülkemin emrine sunmak istiyorum. Ülkemin futbol hizmetkarı olmak istiyorum. Çok rahatım. Yolumuza devam ediyoruz." dedi.

"Milli takımımızdan EURO 2024'te büyük sürpriz bekliyorum"

A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) başarılı olacağına inandığını belirten Yardımcı, "Milli takım çok iyi bir jenerasyon yakaladı. En fazla yetenek sayısı bizim takımda. Diğer ülkelerin yetkilileri, turnuvaya iyi hazırlandığımız takdirde bizim takımın çok can yakacağını söylüyor. Milli takımımızdan EURO 2024'te büyük sürpriz bekliyorum. İnşallah Montella ve ekibi, futbolcularımızla iyi kenetlenmişlerdir. Türkiye, çok çetin bir ceviz. İnşallah takım oyununu gösteririz ve büyük başarılar elde ederiz." diye konuştu.

"Hedefimiz Dünya Kupası'nı ülkemize kazandırmak"

UEFA'nın elı̇t sevı̇yesı̇ndekı̇ tüm organı̇zasyonlarını Türkı̇ye'ye kazandırdıklarını vurgulayan Servet Yardımcı, "18 Temmuz'dan sonra yenı̇ bı̇r hedefı̇mı̇z daha olmalı: FIFA Dünya Kupası organı̇zasyonunu ülkemı̇ze kazandırmak. Futbolda uluslararası büyük organı̇zasyonları kazanabı̇lmek ı̇çı̇n sı̇yası̇ destek olmazsa olmazdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın futbola bakış açısı, ı̇lgı̇sı̇ ve desteğı̇ Türkı̇ye ı̇çı̇n büyük bı̇r şans. Türk futbolunun üst sevı̇yelere gelmesı̇ ı̇çı̇n tüm ı̇mkanları seferber ettı̇ler. Bu yatırımlar sayesı̇nde fı̇nallerı̇ ve büyük organı̇zasyonları alarak, taçlandırmış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak formatı nedeniyle eleştirilen Türkiye Kupası hakkında da konuşan Yardımcı, "Türkiye Kupası'nı da daha değerli bir hale getirmemiz lazım. Formatı değiştirmemiz gerekecek. Türkiye Kupası'nın daha güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Daha izlenebilir ve değerli bir hale getirmemiz gerek." ifadelerini kullandı.

Cemil Kazancı: 18 Temmuz, dönüm noktası olarak tarihe geçecektir

Servet Yardımcı'nın yönetim kurulu listesine aldığını duyurduğu Cemil Kazancı ise 18 Temmuz'da Türk futbolunun, zihniyet değişimi oylamasını yapacağını kaydetti.

Türkiye'de futbol iklimini düzeltmeleri gerektiğini belirten Kazancı, "Türk futbolu 18 Temmuz'da bir zihniyet değişimini oylamaya gidecek. Doğruları ararken birçok yönetim değiştirdik. Ülkemizin her alanda başarıya gittiğini gördük ancak maalesef futbol iklimimizi düzeltemedik. Kalıcı ve sürdürülebilir çözümler getirebilmek adına Servet Yardımcı'nın 18 Temmuz'dan sonra TFF Başkanı olarak başarı getireceğine inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Beşiktaş'ta ve TFF'de yönetim kurulu üyelikleri yaptığını hatırlatan Cemil Kazancı, "Türk futbolunun hep içinde oldum. Çıktığımız bu yolda hedeflerimizi çok daha ileri seviyelere taşıyacağız. Servet Yardımcı, UEFA ve FIFA'nın tam desteğini aldı. Türk futbolunda 18 Temmuz dönüm noktası olarak tarihe geçecektir. Allah bu çıktığımız yolda bizi başarılı kılsın. Servet Yardımcı'nın tecrübesi ve UEFA'daki çok ciddi lobileriyle Türkiye'nin birçok sorununu aşacağını görmemek mümkün değil. Bu işi 3 kişi yapacaksa bunun başında Servet Yardımcı gelir." diye konuştu.