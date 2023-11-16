İstanbul

İGA İstanbul Havalimanı işletmesinin özel yolcu programı İGA PASS, A Milli Futbol Takımı ve A Milli Kadın Futbol Takımı'nın resmi sponsorları arasına katıldı.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde anlaşmaya ilişkin imza töreni gerçekleştirildi.

Törene, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen ve İGA İstanbul Havalimanı Genel Havacılık VIP ve Protokol Operasyonları Direktörü Abdulkadir Özkök katıldı.

Büyükekşi, törende yaptığı açıklamada, çok önemli bir işbirliğine imza attıklarını söyledi.

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile düzenleyeceklerini hatırlatan Büyükekşi, "Ülkemizin gururu İstanbul Havalimanı'nda çok önemli bir işbirliğine imza atıyoruz. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile beraber aldık ve bir hayali gerçekleştirdik. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü taçlandırdık. 2032 Avrupa Şampiyonası'na şimdiden hazır olduğumuzu gururla söyleyebiliriz." diye konuştu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na daha gruplar tamamlanmadan katılmayı garantilediklerini vurgulayan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Tarihimizde ilk defa eleme gruplarında maçlar bitmeden şampiyonaya katılacağız. Lider olmak için Galler'e gideceğiz. Bu başarılar bizi sıralamada da ön plana itti. Ekim ayında 4 basamak yükselerek 38. sıraya geldik. Uluslar Ligi'nde B ligine yükseldik, hedefimiz A ligine yükselmek. Avrupa Şampiyonası kuraları için çok heyecanlıyız. Orada daha güzel başarılar elde etmek için umutluyuz. Avrupa'nın en genç milli takımı bizim milli takımımız. İGA PASS ile birlikteliğimiz ilk olarak 2021'de gerçekleşti. Bu sponsorluğu geliştiriyoruz. İGA PASS resmi sponsorlarımız arasına girdi. Sadece kadın ve erkek değil, genç yaş kategorilerine de hizmet sunacaklar. Milli takımlarımızın tüm ihtiyaçlarında yanlarında olacaklar. Formaların satışı için de kendileriyle işbirliği yapacağız. Ay-yıldızlı formamızın İstanbul Havalimanı'nda özel satış noktasında İGA desteğiyle buluşturmuş olacağız."

Bugün çok önemli bir işbirliğine imza attıklarını ifade eden Selahattin Bilgen ise şöyle konuştu:

"Daha önce 'Hizmet sponsoru' olarak destek verdiğimiz Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı ve Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı'nın artık İGA PASS markamız ile resmi sponsoruyuz. Son yıllarda sporcularımız dünyada art arda kazandıkları başarılarla ülkemize büyük gurur yaşattılar. Türk futbolu dünyada önemli bir konumda bulunuyor. İGA İstanbul Havalimanı da dünyanın sayılı büyük havalimanları arasında yer alıyor. Bu bakımdan böyle güçlü iki kuruluşun bir araya gelmesi bizim için çok önemli. Bu beraberlikten doğan güçlü sinerjinin hem İGA'ya hem de Türk futboluna değer katacağına yürekten inanıyorum. İGA İstanbul Havalimanı olarak işbirliğimizin hem ülkemize hem de Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum."

TFF Başkanı Büyükekşi, Selahattin Bilgen'e üzerinde İGA PASS yazan 10 numaralı forma hediye etti.