İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Stadyumu'nun 2026 ve 2027 yıllarındaki UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği için aday olarak bildirileceğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 5 Eylül 2023 tarihinde yaptığı toplantıda daha önce UEFA'ya bildirilen stadyum listesinden Beşiktaş Stadyumu'nun, 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Finallerin ev sahipliğine ilişkin karar, UEFA Yönetim Kurulu tarafından gelecek yıl mayıs ayında yapılacak toplantıda belirlenecek.

AA