Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Play-off eşleşmeleri şu şekilde:

Lacivert-beyazlı ekip, ilk rakibi Virtus Bologna'yı yenmesi halinde Maccabi Playtika-Baskonia eşleşmesinin kaybedeniyle play-off için karşılaşacak.

Normal sezonu 9. sırada tamamlayan Anadolu Efes ise play-in turnuvasına katılacak ve kazanması halinde lider Real Madrid'in rakibi olacak.

İngiltere Premier Lig ekipleri, menajerlere 409,5 milyon sterlin ödedi

İngiltere Premier Lig ekipleri, menajerlere 409,5 milyon sterlin ödedi

Ligi 6. sırada bitiren Fenerbahçe Beko, 3. sıradaki Fransa temsilcisi AS Monaco ile eşleşti.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda normal sezon tamamlandı ve play-off eşleşmeleri belli oldu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.