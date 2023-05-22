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Açıklamada, "Depremden etkilenen bölgelere yapılacak uçuşlarda sabit fiyat uygulamamız devam etmektedir. 1 Haziran'a kadar afet bölgelerine 550 lira olan uçuşlarımızda yerinizi ayırabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu olarak tüm vatandaşların yanında oldukları belirtildi.

Türk Hava Yolları ( THY ), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yapılacak uçuşlardaki 550 liralık sabit fiyat uygulamasının 1 Haziran'a kadar devam edeceğini bildirdi.

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