THY, şirketin 10 bin çalışana ulaşması dolayısıyla THY Teknik AŞ'ın Atatürk Havalimanı'ndaki bakım hangarlarında kutlama etkinliği gerçekleştirildi.
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat da etkinliğe katıldı.
AA
THY, şirketin 10 bin çalışana ulaşması dolayısıyla THY Teknik AŞ'ın Atatürk Havalimanı'ndaki bakım hangarlarında kutlama etkinliği gerçekleştirildi.
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat da etkinliğe katıldı.
AA
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