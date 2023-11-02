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Bolat, ekipleri başarılarından dolayı tebrik ederken, görevlerinde kolaylık diledi.

Dilan Polat ve Engin Polat sağlık muayenesine götürüldü

Dilan Polat ve Engin Polat sağlık muayenesine götürüldü

Uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyeceklerini aktaran Bolat, "Bakanlığımızın Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilogram esrar ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerimiz zehir tacirlerine yönelik mücadelesine başta gümrüklü sahalar olmak üzere ülkenin her noktasında kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin paylaşım yaptı.

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