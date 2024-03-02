Ticaret Bakanlığının şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat şubatta 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 13,6 yükselerek 21 milyar 86 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 8,5 azalışla 28 milyar 87 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 0,2 gerilemeyle 49 milyar 173 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 42,3 azalışla 7 milyar 2 milyon dolara düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 14,6 puan artarak yüzde 75,1, enerji verileri hariç tutulduğunda 15,3 puan yükselişle yüzde 89, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 6 puan artarak yüzde 93,3 oldu.

Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en çok ihracat yüzde 11,6 artış ve 10 milyar 449 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 16,5 artış ve 7 milyar 775 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 13,4 artış ve 2 milyar 714 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 94 (19 milyar 815 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 4,2 (877 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,4 (296 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Şubatta en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 723 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 333 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 158 milyon dolarla İtalya geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47 olarak hesaplandı.

Şubatta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 8 milyar 771 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 707 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu, 3 milyar 97 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İthalat verileri

Şubatta en çok ithalat yüzde 18,2 azalış ve 19 milyar 397 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 24,1 artış ve 4 milyar 399 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları", yüzde 26,1 yükseliş ve 4 milyar 277 milyon dolarla "tüketim malları" izledi.

Sektörlere göre ithalatın payı yüzde 79,1 ile imalat sanayisinde (22 milyar 220 milyon dolar), yüzde 14,2 ile madencilik ve taş ocakçılığında (4 milyar 1 milyon dolar), yüzde 3,6 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (1 milyar 20 milyon dolar) hesaplandı.

Şubatta en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 155 milyon dolarla Rusya, 3 milyar 435 milyon dolarla Çin ve 2 milyar 221 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 61,9 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 9 milyar 402 milyon dolarla Avrupa Birliği, 6 milyar 717 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 6 milyar 218 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Ocak-şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 49,9 azaldı

GTS kapsamında ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 8,5 artarak 41 milyar 77 milyon dolar, ithalat yüzde 15,5 azalarak 54 milyar 306 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 6,6 azalarak 95 milyar 383 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 49,9 azalarak 13 milyar 229 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,6 olarak hesaplandı.