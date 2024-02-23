AB tarafından "Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM)" kapsamında belirlenen 5 sektör (demir-çelik, çimento, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen) ile tekstil ve hazır giyim sektörlerinin yeşil dönüşüm sürecinden en hızlı ve en fazla etkilenen sektörler olacakları öngörülüyor. Bu kapsamda, 2023'te bu sektörlerce AB'ye gerçekleştirilen ihracat, AB'ye gerçekleştirilen toplam ihracatın yüzde 34'ünü oluşturdu.

Türkiye'nin ihracatının bu dönüşüm sürecinden olumsuz etkilenmemesi ve ihraç pazarlarını kaybetmemesi adına, ihracatçıların konuya ilişkin farkındalıklarının artırılması ve sürece ilişkin yol haritasının oluşturulmasına yönelik kapsamlı bir destek sağlanması hayati önem taşıyor.

Bu çerçevede, ilgili paydaşlarla, yoğun bir çalışma sonrası hazırlanan Avrupa Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu destekle, ihracatçı firmaların, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında kurumsal sürdürülebilirlik odaklı dönüşümlerini sağlayabilmeleri için farkındalığın oluşturulması, mevcut durum analizinin yapılması, bu durumun iyileştirilmesine yönelik yol haritasının belirlenmesi, şirketlerin ulusal ve uluslararası fonlara erişimlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Oluşturulan bütüncül destek modeliyle, herhangi olgunluk seviyesindeki bir firma için zorunluluk ve belirsizlik olan bu süreç, kriterleri ve parametreleriyle tanımlanacak, nerede durduğu ve nereye varması gerektiği belirlenecek, altyapının dönüştürülmesi konusunda yol gösterilecek.

Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği'nin bu hedefleri doğrultusunda, şirketlerce alınan danışmanlık hizmeti giderleri, 5 yıl süresince, yüzde 50 oranında ve toplamda 10 milyon liraya kadar Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenecek.

İhracatçıların marka ve TURQUALITY ve birim kira destek süreleri yenilendi

İhracatta pazar çeşitliliği sağlamak Ticaret Bakanlığının en önemli öncelikleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda yürürlüğe konulan Uzak Ülkeler ve İslam Ülkeleri İhracatı Geliştirme stratejileri ile söz konusu ülkelerle ticareti geliştirmek için yoğun bir gayret gösteriliyor.

Bugün yayımlanan kararla ayrıca anılan stratejilerin etkisini artırmak amacıyla bu ülkelerde faaliyet gösteren ihracatçıların marka ve TURQUALITY ve birim kira destek süreleri yenilendi.

Bakanlık, Türk ihraç ürünlerini en etkili bir biçimde dünyaya tanıtmak amacıyla, 2028 İhracat Tanıtım ve Pazarlama Vizyonu kapsamında, 41 farklı sektör ve ürün grubuna yönelik tanıtım ve pazarlama kampanyası başlattı.

Karar ile bu kampanyanın daha da güçlendirilmesi için ihracatçı birliklerinin üst kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve sektör ve bölgelerini tek başına temsil eden ihracatçı birlikleri daha yüksek limitlerle desteklenebilecek.

İhracatta önde gelen sektörleri yurt dışında tanıtmaya yönelik TURQUALITY Tanıtım Projesi Desteği'nde yapılan yeniliklerle daha fazla ülkede daha fazla proje ortaya konulabilecek, tüm ihraç ürünleri dünyaya daha güçlü bir şekilde tanıtılacak.

Fuar katılımları, B2B sektörleri başta olmak üzere, birçok sektör ve ürün grubu için yurt dışı pazarlara açılmanın en etkili yollarından biri olarak kabul ediliyor.

Ticaret Bakanlığı, her yıl 90'a yakın ülkede, yaklaşık 1500'ü bireysel katılım, 300'ü milli katılım olmak üzere, yaklaşık 1800 uluslararası fuara ihracatçıların katılımını destekliyor. Her yıl 9 bin civarında firma, yurt dışı fuar desteklerinden yararlanıyor. Ayrıca, yurt içinde uluslararası nitelikteki 40'ın üzerindeki fuara da destek veriliyor.