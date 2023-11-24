Ankara

Meksika Ulusal Dünya Kültürleri Müzesi'nde, Türkiye’nin zengin tarihi ve kültürel çeşitliliğini yansıtan eserlerin yer aldığı "Türkiye Salonu" TİKA tarafından açıldı.

Müzenin açılış törenine Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ, TİKA Meksika PKO Koordinatörü Fatih Abdi Çetin, Nikaragua Büyükelçisi Juan Carlos Guterres Madrigal, Belize Büyükelçisi Oscar Lorenzo Arnold, İnter-Amerikan Sosyal Güvenlik Konferansı Genel Sekreteri Alvaro Verenca Hernandez, AMEXCID Planlama ve Değerlendirme Genel Müdürü Carlos Javier Castillo Perez, Honduras Elçi Müsteşarı Dimas Alexi Escobar Guillen, Venezuela Elçi Müsteşarı Aldo Perfetto Alexondrow, Libya Büyükelçiliği Misyon Şefi Hassan Gani ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış töreninde konuşan TİKA Başkanı Kayalar, "Türkiye Salonu’nun ülkelerimiz arasındaki dostluğa ve iki toplum arasındaki yakınlaşmaya katkı sunacağına inanıyorum. Yunan, Çin ve Mısır gibi kadim medeniyetlere ait arkeolojik, antropolojik ve etnografik eserlerin de yer aldığı bu kıymetli müzede TİKA eliyle 'Türkiye Salonu'muzu açarak Cumhuriyet'imizin 100. yılını taçlandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Müzede tarihin en eski yapılarından biri olan Göbeklitepe’ye ait eserlerlerin yanı sıra tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu’da 13 döneme ait toplam 61 eser sergileniyor.

TİKA, Meksika'da 2015'ten bu yana yaptığı kalkınma işbirliği projeleriyle iki ülke arasındaki dostane ilişkilere katkı sağlamaya devam ediyor.