Haber: Damla Oya Erman

Konuyla ilgili bir iç kaynağa göre, Pekin merkezli şirket, Nuverse birimini gelecek ay kapatmayı planlıyor ve bu değişiklikle birlikte yüzlerce kişiyi işten çıkarma sürecine girecek. Pazartesi günü içsel bir duyuru ile yapılan açıklama, bilgi sahibi olmayan kişilerin detayları öğrenmesini engellemek adına anonim tutulan bir kaynak tarafından paylaşıldı.

Nuverse, keşif odaklı girişimlere yönelik birimini koruyacak ancak bu süreçte geliştirilmemiş olan oyunlardan vazgeçilecek ve "Crystal of Atlan" adlı bir anime tarzı çok oyunculu oyun ile bu yıl başlatılan "Earth: Revival" adlı bilim kurgu hayatta kalma oyunu gibi mevcut başlıklar satışa sunulacak. Ayrıca, şirket 2021 yılında satın aldığı ve oyunculara çevrimiçi bir arenada savaşma imkanı tanıyan popüler mobil oyun "Mobile Legends: Bang Bang" ile bilinen Moonton adlı bir video oyun stüdyosunu satmak için bir alıcı arayışında.

ByteDance sözcüsü, "Yakın bir incelemenin ardından, oyun işimizi yeniden yapılandırma zorlu kararını aldık" dedi. Şirket, iş süreçlerini düzenli olarak gözden geçirdiklerini ve uzun vadeli stratejik büyüme alanlarına odaklanmak adına ayarlamalar yaptıklarını belirtti, ancak daha fazla detay vermedi.

ByteDance'in video oyunlarından çekilme kararı, şirketin daha geniş operasyonlarını düzenleme çabalarının bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, ayrıca sanal gerçeklik birimi Pico'yu küçültme yoluna gitmiş durumda.

Çin'in en büyük teknoloji firmalarından biri olan ByteDance, 2019 yılında oyun sektörüne adım atmıştı ancak sektör liderleri Tencent ve NetEase'e karşı önemli bir başarı elde edemedi. Oyun sektörü genelinde yaşanan zorluklar ve pandeminin yarattığı küresel ekonomik belirsizlik, birçok büyük teknoloji şirketini dünya genelinde işten çıkarmalara yönlendirdi.

Niko Partners'ın CEO'su Lisa Hanson, "ByteDance'in oyun işine büyük yatırım yapmasına rağmen büyük bir başarı elde etmediğini" belirtti. Hanson'a göre, şirketin oyun birimi Nuverse, toplam gelirin "yaklaşık %1 veya daha azını" oluşturuyor.

Çin, dünyanın en büyük mobil ve PC oyunları pazarına sahip. Niko Partners'ın projeksiyonlarına göre, ülkedeki toplam oyuncu sayısı bu yıl 710.3 milyona ulaşacak ve video oyun yazılımı ve hizmetleri için 47.7 milyar dolar gelir elde edilecek.