Hoşfikirer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç öncesi üzerlerinde uzun zamandır galibiyet alamamanın psikolojisi ve kadrolarında sıkıntılar olduğunu ifade etti.

Rakibin kenarlardan iyi oyunla geldiğini bildiklerini belirten Hoşfikirer, şunları dile getirdi:

"Bunların önlemini alıp kendi opsiyonlarımızı uygulamaya başladık. Sonu da iyi bitti. Oyuncuların isteği, coşkusu had safhadaydı. İsteyen oyuncuların maç kazanmak için ne kadar gayret gösterdiklerini şahit oldunuz zaten. Çok iyi bir teknik ekibimiz var. Çok iyi etüt ediyoruz, çok iyi çalışıyoruz. Hep çalıştığımız yerlerden golleri bulduk. Bunun dışında Antalyaspor'un gol yollarını iyi kapattık ve istediğimiz sonucu aldık."