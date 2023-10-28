Kurtuluş Savaşı döneminde kenti terk eden Yunan askerlerinin bıraktığı enstrümanları toplayan Ali Başargan ve arkadaşları, ilçenin düşman işgalinden kurtuluş günü olan 4 Eylül 1922'de çalışmaya başladı. Kuruluş yılı olarak 1923'ün kabul edildiği bando, zaman içinde ilçenin sembolü haline geldi.

Cumhuriyetle yaşıt bando, Türkiye'nin ilk sivil bandoları arasında olması özelliğiyle pek çok bandonun kuruluşuna da mihmandarlık yaptı.

Tire Belediye Tarihi Armoni Bandosu, 8'i askeri bandolardan emekli profesyonel sanatçının yanı sıra belediye çalışanı 23 kişiden oluşuyor.

Çalışmalarını haftanın 3 günü Tire'nin tarihi Kirazoğlu Konağı'nda yapan bando, milli bayramların yanı sıra cuma günleri Cumhuriyet Meydanı'ndaki bayrak törenine katılarak İstiklal Marşı'nı seslendiriyor.

Bando, törenlerin ardından marşlarla vatandaşlara konser vermeyi gelenek haline dönüştürdü.

Törenin yapıldığı alana marş çalarak giden bandoya vatandaşlar balkonlardan ve iş yerlerinden alkışlarla destek oluyor.

Bandonun en büyük hayran kitlesi ise öğrencilerden oluşuyor. Tarihi bando, okullarının önünden geçerken öğrenciler de marşlara eşlik ediyor.

"Bandomuz Cumhuriyet ile yaşıt"

Bandonun şefliğini yapan Zafer Görgülü, askeri bandodan emekli olmasının ardından 7 yıl önce bandonun 10'uncu şefi olarak göreve başladığını anlattı.

Bandonun 100 yıllık geçmişi olduğunu söyleyen Görgülü, "Bandomuz Cumhuriyet ile yaşıt. Ayrıca Cumhuriyet'imizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü 9 Ekim 1937'de Nazilli Basma Fabrikasının açılışında ve hemen öncesinde yine Ege manevralarında (tatbikatlarında) bizzat karşıladı. Kendisinin takdirine nail olmuş bir bandodur. Gelenek kesintisiz olarak devam ediyor. Meşalenin sönmeden devam etmesi için tüm okullarda cuma günleri bayrak törenlerimizi yapıyoruz. Bandomuzu tanıtıyoruz. Gençlerle, çocuklarla bir araya gelip İstiklal Marşımızı hep birlikte söylüyoruz." dedi.

Bandonun, kurulduğu günden itibaren kesintisiz faaliyette bulunduğunu belirten Görgülü, şöyle konuştu:

"Çok gurur verici bir şey. 100 yıl dediğimiz bir asır ve kesintisiz bir şekilde devam eden bir faaliyet. Bu hikayenin parçası olmak inanılmaz heyecan verici. İlçede ve bölgede tanınıyoruz. Görev alamadığımızda 'bandomuz nerede, niye çıkmadılar' gibi tepkiler de alıyoruz. İlçeyle kaynaştık. Zaten hepsi belediye personeli, kendi çocukları, bizleri de kendi çocukları gibi görüyorlar. Tire'nin bir parçası olduk."

Bandoda görev alan 4 kadın sanatçıdan biri olan 33 yaşındaki Burcu Orbahçe ise belediyenin kültür müdürlüğünde çalıştığını söyledi.

Çocukluğunda bayramlarda tarihi bandoyu dinlemek için ailesiyle törenlere gittiğini belirten Orbahçe, şunları anlattı:

"Ege Üniversitesi Konservatuvarını kazandım. Çello çalıyorum. Konservatuvarı kazandıktan sonra, bandoya geldim. Burada hocalarımın sayesinde yan flüt öğrendim. 13 yıldır belediyede görev alıyorum. İnşallah gelecek nesillere ve çocuklarımıza bu bandoyu aktarmak istiyoruz. Her törende halkımız bizimle fotoğraf çektirmek istiyor. Türkiye'nin ilk sivil bandosu olmaktan da gurur duyuyoruz. Halkımız da bize her şekilde destek veriyor, mutluyuz."

Süleyman Bacak ise belediyenin emlak istimlak müdürlüğünde görev yaptığını, 25 yıl bandoda davul çaldığını söyledi.

Bandoda oğlunun da klarnet çaldığını anlatan Bacak, kostümlerini giyip marş çalmaya başladığında çok heyecanlandığını kaydetti.

"Geçmişi köklü bir kurum, dinlerken duygulanıyorum"

Tireli 73 yaşındaki Celal Aslan ise tarihi bandoyu dinlemek için her cuma Cumhuriyet Meydanı'na geldiğini ifade etti.

Bandonun Tire'nin gururu olduğunu anlatan Aslan, "Geçmişi köklü bir kurum, dinlerken duygulanıyorum. Gayet mükemmel bir ekip, sağ olsun şeflerimiz ve sanatçı arkadaşlarımız bir değer. Bir Tireli olarak Cumhuriyet'imizin ve bandomuzun 100. yılı olması nedeniyle mutluyum ve gururluyum." dedi.

İlkokul öğrencisi 12 yaşındaki Gizem Aslantürk ise bandonun okullarında konser verdiğini belirterek, "Hem Cumhuriyet'imizin hem de bandonun 100. yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.