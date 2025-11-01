Tiyatro ve reklam oyuncusu Neslihan Güneyan, gazeteci yazar Güney Güneyan ile 14 Temmuz 2024 tarihinde evlenmiş, evlilik sonrası tiyatro ve sanat hayatına kısa bir ara vermişti.



Yaklaşık bir buçuk yıllık sessizliğin ardından yeniden setlere dönen Neslihan Güneyan, bu kez İstanbul’un ruhunu merkeze alan reklam projeleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Yeni döneminde birden fazla markanın reklam kampanyasında yer alan tiyatro oyuncusu, çekimleri tamamen İstanbul’un simge noktalarında gerçekleştirilen projelerde kamera karşısına geçecek.



Şehrin tarihi dokusu, enerjisi ve çok kültürlü atmosferini yansıtan bu reklamlar, oyuncunun doğal performansıyla birleşerek görsel bir hikâye anlatımı sunuyor.



Güneyan, “İstanbul benim için bir şehirden çok daha fazlası, çünkü her sokağı ayrı bir hikâye, her manzarası ayrı bir karakter gibi. Bu projelerde o ruhu hissettirmek beni çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.



Sahneye yeniden dönmeye hazırlandığını da belirten Neslihan Güneyan, önümüzdeki dönemde hem tiyatro hem de kamera önü projelerinde yer alacağını ifade etti.

Yetenekli oyuncu, sanatsal çizgisini koruyarak yeni döneminde daha fazla üretim, daha fazla hikâye ve daha fazla şehir vurgusu taşıyan işler yapmayı hedefliyor.



Neslihan Güneyan Kimdir?



11 Aralık 1991 yılında Malatya’da dünyaya gelen Neslihan Güneyan, oyunculuk kariyerine Sadri Alışık Kültür Merkezi Akademi’de sahne sanatlarında başladı. Burada tiyatro ve oyunculuk eğitimini tamamlayan Güneyan, sahne sanatlarının yanı sıra televizyon ve reklam sahnelerinde de yer aldı.



Birçok farklı özel tiyatroda sahneye çıkarak deneyim kazanan Güneyan, daha sonra kamera önü projelere yöneldi ve birçok ulusal markanın reklam filminde yer aldı.



Doğal oyunculuk tarzı, yüz ifadesindeki samimiyet ve karakterlere kattığı içtenlikle tanınan sanatçı, son dönem çalışmalarında özellikle İstanbul temalı yapımlarda rol alarak şehrin enerjisini oyunculuğuna yansıtıyor.



14 Temmuz 2024’te gazeteci yazar Güney Güneyan ile dünya evine giren tiyatro oyuncusu, yaşamını İstanbul’da sürdürürken, oyunculuğunun yanı sıra tekstil sektöründe modelist ve üretim safhalarında da birçok noktada yer bulan çalışmalar gerçekleştiriyor.

