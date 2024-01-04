İstanbul

Sanatçının ailesinden alınan bilgiye göre, Algan, saat 19.00 sıralarında aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Taksim Acıbadem Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, X sosyal medya hesabından, "Türk tiyatro ve sinemasının duayen ismi, usta oyuncu Ayla Algan Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Tiyatro dalında 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nün sahibi olan Algan, Sadri Alışık ile oynadığı, kült haline gelmiş "Ah Güzel İstanbul" filmiyle gönüllerde yer edinmişti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan sanatçı Ayla Algan için taziye mesajı

Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ayla Algan'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Usta sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."