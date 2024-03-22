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Sırbistan'ın başkenti Belgrad, 2024 Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

Lenovo Tenerife-TOFAŞ eşleşmesinde ev sahibi avantajı, İspanya ekibinde olacak. İlk maça deplasmanda çıkacak TOFAŞ, ikinci karşılaşmada rakibini Bursa'da konuk edecek. Gerekmesi halinde üçüncü müsabaka da İspanya'da oynanacak.

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Üç karşılaşma üzerinden oynanacak eşleşmelerde iki galibiyete ulaşan taraf, adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Turnuvada çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

İsviçre'nin Mies kasabasındaki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde çekilen kurayla organizasyonun çeyrek final ve Dörtlü Final eşleşmeleri belirlendi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde mücadele edecek TOFAŞ 'ın rakibi, İspanya ekibi Lenovo Tenerife oldu.

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