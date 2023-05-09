İSTANBUL - Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG kamu kurumlarına verilmeye başlandı. Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da TOGG’u makam aracı olarak kullanmaya başladı. A. Haşim Baltacı’nın direksiyona geçerek kullandığı Kapadokya rengindeki TOGG, Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşın ziyaretine açıldı. Türkiye’nin gururu olan TOGG’a büyük ilgi gösteren Arnavutköylü vatandaşlar da araca binme ve fotoğraf çekme fırsatı buldu.

“TOGG’a kavuşmanın sevincini yaşıyoruz”

TOGG’u kullanan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı sosyal medya hesaplarından video paylaşarak, “Milletçe gurur kaynağımız; ruhu, gönlü bu topraklarda olan herkesi heyecanlandıran, Türkiye’nin markası TOGG’a kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Gelişen, üreten güçlü Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde emin adımlarla devam ediyor” dedi.

HABER: ERCAN AYDIN