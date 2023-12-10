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Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazada minibüste ölen kişinin kimliğinin tespiti için çalışmalar sürüyor.

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Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından minibüste sıkıştıkları yerden kurtarılan sürücü ile araçta bulunan Mustafa Enes Yiğit (21), Kürşat Şahin (40), Arif Karamemiş (42) ve kimliği belirlemeyen bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

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