Yıllar önce yayınlanan Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz rolüyle hafızalara kazınan Tolga Karel, yıllar önce Türkiye'den ABD'ye taşındı. Orada evlenen ve 3 çocuğu daha dünyaya gelen oyuncu, sandıklar açılmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.

"OLMASINI İSTEDİĞİM OLDU"

Zaman zaman Instagram hesabından Erdoğan'a desteğini gösteren paylaşımlar yapan Karel, sandıkları açılırken Instagram hesabından bir paylaşım daha yaptı. Erdoğan'ın fotoğrafını yayınlayan Karel, "Söyleyecek bir kelimem yok hamdolsun. Bu saatten sonra kibir en büyük günahtır. Olmasını beklediğim oldu. Bu günden sonra daha çok çalışacağız. Yeni Türkiye ile dünya yeniden tanışacak" ifadelerini kullandı.

HABER: METE YILMAZ