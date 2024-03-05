Haber: Sedat Sarıkaya

Oksana Kuznetsova tarafından düzenlenen Şenol İpek'in sunuculuğunu yaptığı ödül gecesinde yaptığı organizasyonlar ile bilinen İşletmecilikteki başarılarıyla İş İnsanı Tolga Pehlivan " Yılın En İyi Konser Organizatörü " ödülü verildi.

Muhteşem Ödül Gecesinde 90'ların unutulmaz sanatçısı Murat Başaran, Ünlü Oyuncular Cenk Torun, Yağmur Yüksel , Barış Baktaş , Nanuka Stambolishvili gibi ünlü isimler ödüllerini gecenin sunucusu Şenol İpek'in elinden aldı. Kırmızı halıda tam bir şıklık yarışı vardı. Tolga Pehlivan gecede şık giyimi ile dikkatleri üzerinde topladı.Tolga Pehlivan gecede ödül alırken "Oksana yemin ederim ki pırlanta bile senin yanında çakıl taşı kalır" diyerek iltifat etti. Oksana ise " Bu senden pırlanta istemeyeceğim" anlamına gelmez ki dedi.Tolga Pehlivan ise Oksana'nın bu sözüne karşılık sahnede " Sen iste yeterki canımın içi " dedi.

Geçtiğimiz yaz görkemli bir düğün ile dünya evine giren Tolga Pehlivan'a ödül töreni ile aynı gün eşi iş kadını Olga Krigonova tarafından bir müjde daha verildi.T olga Pehlivan'a baba olduğunun müjdesi ile birlikte Tolga Pehlivan aynı gün 2 anlamlı ödül almış oldu. Ünlü Çift bebeklerine oğluna Miran Aslan ismini verdi.