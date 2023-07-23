Konya

Güldal, ülke genelinde hasat sezonunun yarısının tamamlandığını dile getirdi.

Alım kampanyasının yoğun geçtiği günlerde Konya'yı ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunduğunu anlatan Güldal, "2023 yılı bereketli, mahsulün olduğu bir yılda TMO, tarihinin en yüksek alım dönemini yaşıyor. Türkiye genelinde günlük 200 bin tonun üzerinde ürünü TMO depolarına koyabiliyoruz. Konya için baktığımızda da günlük aşağı yukarı 50 bin ton civarında. Türkiye genelinin 4'te 1'ini Konya'dan alıyoruz. Konya'da 82 alım noktası var." diye konuştu.

Geçmiş yıllarda günlük en fazla 110-120 bin ton aralığında alım yapıldığını vurgulayan Güldal, "Önceki gün 212 bin ton ürünle rekor alım yapmış olduk. TMO, Türkiye genelinde hasadın başladığı günden bugüne kadar da 4 milyon 450 bin ton ürünü almış ve depolarına koymuş durumda. Ayrıca üreticinin 4 milyon 800 bin tonluk mahsulü satış için randevu sisteminde tanımlanmış durumda. 335 bin üretici, 4,8 milyon ton mahsulü vermek üzere randevu almış durumda." değerlendirmesini yaptı.

"10 milyon ton civarında bir ürünün TMO'ya gelebileceğini düşünüyoruz"

Güldal, randevu sistemini sürekli genişlettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Depolarımızı ilave ettikçe, açık yığın sahalarımızı belirledikçe yeni randevular oluşturuyor ve kampanyamızı genişletiyoruz. Tabii bu ileri tarihlere, haftalara da sarkıyor ama hiçbir zaman depomuzun dolduğu veya alamama gibi bir problem söz konusu olmayacak. Üreticimiz ürünlerini teslim edebilecek. Bu noktada telaş etmelerine gerek yok. Tonaj sınırı koymamız söz konusu değil ama şu anda bize teslim edilenlerle randevu bekleyenler ve bundan sonra muhtemel hasat dönemi başlayan yerler var. Buralarda da gelecek randevuları ve talepleri dikkate aldığımızda 10 milyon ton civarında bir ürünün TMO'ya gelebileceğini düşünüyoruz. Şu anda zaten 10 milyon tonluk bir depolama kapasitesini belirlemiş, planlamış durumdayız. Bunu süratle 3 milyon ton daha üzerine çıkarma kabiliyetimiz var."

"TMO'nun üzerindeki alım baskısı bir miktar daha hafiflemiş olacak"

Son bir haftadır piyasalarda hububatta fiyatların yukarı yönlü olduğunu aktaran Güldal, "Artık ticaret erbabı, tüccar ve sanayici de borsalardan ve üreticiden yoğun bir şekilde ürün almaya başladı. Önümüzdeki günlerde bu süreç daha da artacak. TMO'nun üzerindeki alım baskısı bir miktar daha özel sektörün alımıyla hafiflemiş olacak diye değerlendiriyorum." ifadesini kullandı.

Güldal, Kurban Bayramı'nın ikinci gününden itibaren hafta sonu tatil yapmadan çalıştıklarını belirterek, "TMO personeli sahada çok ciddi bir performansla alım yapıyor. Günlük 14-15 saatlik bir çalışmayla performans gösteriyorlar. Üreticimizin ürünlerinin karşılık bulması, alıma girmesi için gayret gösteriyoruz." dedi.

AA