İSTANBUL (AA) - Tosyalı Holding, Türkiye’nin global çelik üreticisi olarak sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketiyle, dünyada ilk ve en büyük yeşil çelik üretimi projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin global çelik üreticisi Tosyalı Holding, Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, Holding, 3 kıtada sayıları 40’a yaklaşan tesis ve yaklaşık 15 bin çalışanıyla başlattığı sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketiyle dünyada örnek alınan ve takip edilen gruplardan biri olmaya devam ediyor.

Sürdürülebilirliğe uzun yıllardır yatırım yapan Tosyalı Holding, dünyanın ilk ve en büyük yeşil çelik üretimi odaklı projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Son birkaç yılda teknoloji, inovasyon ve AR-GE çalışmalarıyla 100’den fazla sürdürülebilirlik projesi gerçekleştiren Tosyalı Holding, bu çalışmalarıyla çelik fabrikasının karbon salımını yüzde 30 azaltmış durumda bulunuyor.

Nitelikli ve yeşil çelik üretimi için milyarlarca dolarlık dünya çapında yeni tesis yatırımları yapan Tosyalı Holding, hayata geçirdiği güneş enerjisi ve üretimde hidrojen kullanımına yönelik projeleriyle dünyada ilklere imza atıyor.

- 'Sürdürülebilirlik bisiklet kullanmaya benzer, ancak pedal çevirerek yolculuğunuza devam edersiniz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, demir-çelik sektörünün küresel olarak çok kritik sektörlerden biri olduğuna ve burada yapılacak sürdürülebilirlik yatırımlarının önemli maliyetleri olmasına rağmen büyük bir değişimi de tetikleyebileceğine vurgu yaptı.

Demir-çeliğin hayatın her noktasında olduğuna vurgu yapan Tosyalı, şunları aktardı:

'Binalarımızda, otomobillerimizde, kullandığımız beyaz-eşya, elektronik ve daha birçok araç gereçte, alt yapı ve üst yapıda. O yüzden diyoruz ki ‘biz değişirsek dünya değişir.’ Bu bilinçle ve üzerimizdeki sorumluluğun farkında olarak Tosyalı Holding’de ana gündemimizi uzun süre önce sürdürülebilirlik olarak belirledik. Önümüzdeki 5 yılda da ana gündemimiz sürdürülebilirlik olacak. Sektörümüz yapısı itibarıyla küresel ekonominin sürükleyici güçlerinden biri. O yüzden çelik sektöründeki değişimler tüm sektörleri etkilediği gibi, aynı zamanda bu değişimin maliyeti de diğer sektörlerle karşılaştırılmayacak kadar yüksek. Belki bazı sektörlerde birkaç şeyi değiştirerek sürdürülebilirlik yolunda önemli sonuçlar elde edebilirsiniz, ama bizim sektörümüz için sürdürülebilirlik uçtan uca olmak durumunda.

Evet bunun maliyeti çok yüksek ama sonuçları da farklı sektörlere iyi örnek olacak kadar büyük. O yüzden bizim değişimimiz dünyayı da değiştirecek ve sürdürülebilirliği kalıcı hale getirecek diye düşünüyorum. Ben bizim sektör için sürdürülebilirliği bisiklet kullanmaya benzetiyorum. Ancak pedal çevirerek dengede kalabilir ve yolculuğunuza devam edebilirsiniz. Dur kalk ile ya da dışarıdan birisinin sizi itmesi ile ilerleyemezsiniz. O yüzden biz son 4-5 yılda sürdürülebilirliğin bizi nereye götürebileceğini görmüş bir şirket olarak sürdürülebilirliğin gönüllüsüyüz diyebilirim. Bunu bir iş olarak ya da yapmak zorunda olduğumuz bir şey olarak görmüyoruz. Sürdürülebilir yaşam ve daha iyi bir gelecek için bunun gönüllüsüyüz.'

- Holding, sürdürülebilirliği üç farklı etki alanı altında yönetiyor

Açıklamaya göre, bir süre önce GRI standartlarına uygun olarak sürdürülebilirlik raporunu da yayınlayan Tosyalı Holding, sürdürülebilirlik stratejisini ve yol haritasını uzman kuruluşlarla çalışarak, tüm paydaşların katılımı ve uluslararası standartlar ve küresel endeksleri de dikkate alarak hazırlamış durumda bulunuyor. Tosyalı Holding, bu çalışmalar sonucunda sürdürülebilirlik konularını 'Karbonsuz Çelik', 'Sorumlu Ekosistem Yönetimi' ve 'İşin Geleceği' olmak üzere üç farklı etki alanı altında yönetiyor.

- En düşük karbon ayak izine sahip üreticilerden biri olduğu belgelendi

Tosyalı Holding, üretim süreçlerinin sürdürülebilirlik odaklı olarak dönüştürülmesinden üretimde temiz enerji kaynaklarının kullanımına kadar birçok çalışma yapıyor. Fosil yakıtlara alternatif olarak güneş enerjisi ve karbon salımı sıfır olan hidrojenin kullanımına yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Bir süre önce, kullandığı elektriğin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini Uluslararası I-REC Sertifikasını (Yeşil Enerji Sertifikası) alarak belgelendirdi. Bununla birlikte sıcak haddelenmiş sac, ERW ve Spiral tesislerinde, ürün bazlı EPD (Çevresel Ürün Beyanı) belgelerini alan Tosyalı, en düşük karbon ayak izine sahip üreticilerden biri olduğunu da belgelendirdi.

- 'Kullandığımız elektriğin yüzde 50’sini kendimiz üreteceğiz'

Yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına dayalı bir üretime odaklandıklarını ve uzun vadede fosil yakıtların hiç kullanılmadığı bir yapı kurmayı amaçladıklarını aktaran Fuat Tosyalı, şu ifadeleri kullandı:

'Güneş enerjisine uzun süredir yatırım yapıyoruz. Geçen yıl başlattığımız Tosyalı GES projemizle, aynı anda tüm tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz yatırımla toplam 235 MW kurulu güce ulaştık. Ayrıca çatı üzerindeki santrallerimizle de dünyanın en büyük çatı üzeri GES’e sahip şirketiyiz. Kurulumda uygulanan aşık bağlantı tekniği ve son teknoloji malzemelerin kullanılması da bu projeyi dünyanın en yeni teknolojisi ile kurulan çatı üzeri güneş enerjisi santrali haline getirdi. Diğer taraftan projemiz yıllık 250 milyon Kw/h’lık üretimi ile dünyanın en fazla yıllık üretim yapan çatı üzeri güneş enerjisi olacak.'

Tosyalı, bu yıl sonuna doğru tamamını faaliyete alacakları söz konusu projeyle yaklaşık 182 milyon kilogram karbon salımını engelleyerek dünyanın en temiz, en yeşil çelik üretimini gerçekleştireceklerini vurgulayarak, 'Benzerlerine göre çok daha düşük bir maliyetle hayata geçirilen projemiz 120 milyon dolarlık yatırım bedeli ile dünyanın en büyük yatırım bedeline sahip çatı üzeri güneş enerjisi projesi olacak. 2025 yılı itibarıyla, planladığımız GES yatırımlarıyla öz üretimimizden temin ettiğimiz elektrik, toplam elektrik kullanımımızın yüzde 50’sini oluşturacak. Tosyalı olarak konsolide yenilenebilir enerji hedefimiz ise orta vadede 3 Gwatt kurulu güce ulaşmak.' açıklamasında bulundu.

- 'Dünyanın hidrojen ile üretim yapan sayılı, bölgemizin ise ilk çelik şirketi olmayı hedefliyoruz'

Üretimde birincil enerji kaynağı olarak yeşil hidrojeni kullanmak üzere harekete geçtiklerini dile getiren Tosyalı, “AR-GE çalışmalarımız ve pilot denemelerimizi yaptık. Türkiye’deki tesislerimizde orta vadede hidrojeni ana yakıt olarak kullanmayı hedefliyoruz. Yenilenebilir elektrik üretim hedefimizle birlikte kendi üreteceğimiz temiz elektrik, yeşil hidrojen kullanım hedefimizi hayata geçirmede tamamlayıcı olacak. Hidrojeni yakabilecek ve yüksek kapasitedeki enerjisini kaybetmeden işe aktarabilecek sistem geliştirdik. Bunun için elektriğe ihtiyaç var. Kurduğumuz GES’den elde edeceğimiz elektriğin bir kısmını hidrojen odaklı bu işlem için kullanacağız.' bilgilerini verdi.

Tosyalı, öte yandan, Tosyalı Cezayir’de 4. etap yatırımları kapsamındaki ikinci DRI tesisinin tamamlandığında yüzde 100 hidrojen ile çalışma kabiliyetine de sahip olacağını belirterek, 'Dünyada sayılı şirketin sahip olduğu bu teknolojiye yatırım yapan ilk Türk firması da Tosyalı Holding olarak biz olacağız. Bu yatırımlarla dünyanın hidrojen ile üretim yapan sayılı, bölgemizin ise ilk çelik şirketi olmayı hedefliyoruz.' ifadelerini kullandı.

- Teknoloji ve inovasyon yatırımlarıyla yüzde 70’e varan oranlarda daha düşük karbon ayak izi

Açıklamaya göre, Tosyalı Holding, karbonsuz çelik üretime yönelik hedeflerine ulaşma yolunda teknoloji ve inovasyona da ciddi yatırımlar yapıyor. Tosyalı Holding’in geçtiğimiz günlerde ilk üretimine başlayan İskenderun 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) hayata geçirdiği 2,5 milyar dolar değerindeki İskenderun Sarıseki yatırımı da tamamen sürdürülebilirlik odaklı, nitelikli ve yeşil çelik üretimi yapacak bir tesis olarak öne çıkıyor. En gelişmiş teknolojilerin kullanıldığı bu tesis, Endüstri 4.0 uyumuyla küresel rekabette Tosyalı Holding’i öne geçirecek. Bu tesisle birlikte, daha düşük elektrik enerjisi tüketimi sağlayan Quantum Furnace teknolojisinin Türkiye’deki ilk kullanıcısı da Tosyalı oldu. Sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarıyla bu tesis, yüksek fırınlara göre yüzde 70, geleneksel ark ocaklarına göre yüzde 20 daha düşük karbon ayak izi ile dünyada da iyi örneklerden biri oldu.

Sadece Türkiye’de değil dünyada da sektöründe döngüsel ekonomi alanında örnek şirketlerden biri olan Tosyalı Holding, Tosyalı Harsco ile 1,2 milyon ton cüruf atığı ekonomiye kazandırıyor. Tesislerinde yapılan geri dönüşüm prosesi ile normalde atık malzeme olan cüruf, asfalt yol dolgusunda, çimento üretiminde ve inşaat gibi farklı sektörlerde ham madde ve katkı maddesi olarak kullanılabiliyor. Şirket ayrıca Tosçelik Osmaniye fabrikasının içinde 2 milyon ton hurda elemesi ve temizliği için bir tesis kurmuş durumda bulunuyor. Hurdanın içindeki bakır, paslanmaz ve alüminyumun geri kazanımını da aynı tesiste gerçekleştiriliyor. Tosyalı Harsco, aynı zamanda kendi geliştirdiği makinalarla ocak altı cüruf temizliği yaparak sektöre de hizmet veriyor.

- Holding, havayı, suyu ve hatta tozu bile döngüsel ekonomiyle değerlendiriyor

Tosyalı sanayide kritik bir konu olan suyu verimli kullanma konusunda da birçok proje geliştiriyor. Proseslerinde soğutma amaçlı su kullanımını kapalı devre sistemleriyle gerçekleştirerek kayıpları engelliyor. 2 yıl içerisinde, kaynak verimliliği sağlayarak kullandığı suyun yüzde 60’ını geri kazanarak sürdürülebilir bir su kullanımı sağlamayı hedefliyor. Tosyalı, baca tozlarına bile sürdürülebilir değer yaratacak bir çözüm bulmuş durumda. Baca tozları filtrelerde toplanıyor ve ters havayla biriktiriliyor. Bu baca tozlarında yüzde 25-yüzde 28 arasında değişen oranda çinko oksit bulunuyor. Toplanan bu baca tozları çinko fabrikalarına veriliyor. Tosyalı, çevresel zararlı atıkların hiç birisinin olmayacağı, dünyada ilk olacak bir teknoloji ile baca tozundaki elementleri ayrıştıracak tesis kurmak üzere çalışmalarını da sürdürüyor.

- Tosyalı Akademi ile 3 farklı kıtaya nitelikli ve yetenekli iş gücü yetiştiriyor

Tosyalı yine sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında, işin geleceğine yatırım yapmak için çalışanların sevecekleri, yeteneklerini daha iyi kullanıp geliştirebilecekleri ve dünya için iyi şeyler yapabilecekleri bir iş ortamı oluşturmaya odaklanıyor. Bu çerçevede Tosyalı Akademi ile 3 farklı kıtaya nitelikli ve yetenekli iş gücü yetiştirilmesine katkı sağlıyor. Akademi kapsamında teknik ve mesleki eğitimler düzenleniyor. Temel Eğitim Okulu’nda oryantasyon eğitimleri, yetkinlik eğitimleri ve proje eğitimleri gerçekleştiriliyor. Online Kampüs portal ile tüm eğitim süreçleri destekleniyor. Tosyalı VR sanal gerçeklik uygulaması ile tesisler gezilebiliyor. Tosyalı Akademi‘nin yanı sıra gelişim programları, kadın çalışan oranını artırmaya yönelik çalışmalar ve daha birçok faydalı projeyle çalışanlarına katkı sağlamayı hedefleyen Tosyalı Holding’in hedefi çalışan bağlılığını yüzde 80’e çıkarmak.

- Sanatçı Misafir Programı ile sanatta sürdürülebilirliğe destek

Birçok toplumsal fayda yaratan projeye imza atan, okullar, sağlık kurumları ve daha birçok eseri topluma kazandıran Tosyalı Holding, son dönemde sanatta sürdürülebilirlik konusuna odaklanmaya başladı. Bu anlayışla 2021’de 16’ncısı düzenlenen Contemporary Istanbul’da, 100. yaşını kutlayan efsanevi heykeltıraş İlhan Koman sergisinin sponsorluğunu üstlendi. 2022’de ise dünyadan ve Türkiye’den alanında öncü sanatçıları, “Artist in Residence (Sanatçı Misafir Programı)” kapsamında Contemporary Istanbul’da ağırladı Sanatçılar, Tosyalı Holding’in Osmaniye’deki tesislerini ziyaret ederek eserlerini yapacakları malzemeleri seçtiler. Sanatçıların kullanılmış ve hurdaya ayrılacak demir-çelik ürünlerinden ürettiği heyecan verici eserler, eylül ayında gerçekleşen 17. Contemporary Istanbul’da sanat severlerle buluştu. Tosyalı Holding sadece 2022’de toplumsal yatırımlara 834 milyon TL kaynak ayırdı.