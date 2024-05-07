YALOVA- 2023 yıl sonu için 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefi koyan Türk turizm sektörü, bu yatırımla hedefine bir adım daha yaklaşacak. Türkiye’nin ekonomik gücüne duyduğu güvenle yatırımlarına pandemi ve ekonomik kriz tanımadan devam eden Karaderili Şirketler Grubu, ülkenin turizm ve istihdam hedefleri doğrultusunda Yalova’ya çalışmalarını hızlandırma kararı aldı.



Toplam 230 milyon dolarlık yatırımı gerçekleştiren Karaderili Şirketler Grubu, spor turizmine de 150 milyon TL yatırımla bu alanda payını artırmak için kolları sıvadı.





Milli takımlar seviyesinde

Yalova’ya spor turizmi için ek olarak 2 bin 200 metrekarelik alana milli takımlar seviyesinde, voleybol, basketbol, kung fu dalları başta olmak üzere spor organizasyonları için çok amaçlı kapalı spor kompleksi, 3 basket sahası, profesyonel ölçülerde 5 çim futbol sahası yapan şirket, tesislerin açılışını Haziran 2024 yapacak.



Yalova otellerinin kapasitesi bin 149 oda 3 bin 627 yatak kapasitesi ile ulusal ve uluslararası spor turizmine cevap verecek seviyeye yükseldi. Yıllık olarak 250 milyon TL’lik spor turizmi geliri hedefleyen şirket, 2024 yılı için birçok turnuvaya ev sahipliği yapmak için de anlaşmalar yapmaya başladı.



Karaderili Şirketler Grubu CEO’su Tevfik Talas, “Özellikle küresel spor organizasyonlarının; spor turizmi gelirinin artması, ülkenin uluslararası camiada tanıtımı, saygınlık kazanması ile ekonomisinin kalkınması ve yeni istihdam alanların ortaya çıkmasında büyük katkı sağladığı tartışılmaz bir gerçek” dedi.





Tevfik Talas, “Türkiye’nin turizm sektörünün en önemli kategorilerinden olan spor turizmi, küresel spor organizasyonlarının ülkeye getirdiği faydalar açısından çok önemli. Bu organizasyonların ülkenin tanıtımına, prestijine ve ekonomisine ciddi katkı sağlayan turizm çeşitliliği olduğunu düşünüyoruz.

Yalova’da bugün birçok dünya çapında şampiyonaya ev sahipliği yaptık. Avrupa çapında düzenlenen birçok turnuvada gerek sponsor olduk gerekse ev sahibi olarak sporcularımızı ağırladık. Ancak şimdi spor turizmi kapasitemizi artırarak birçok spor dalına aynı anda cevap verebilecek noktaya geldik. Türkiye’nin 2028 için güncellenen turizm hedefi 82,3 milyon turist ve 100 milyar dolar. Bu hedefe ulaşmak için spor turizminin önemini biliyor ve ona göre çalışıyoruz. 2024 yılı için birçok turnuvaya ev sahipliği yapmak için de anlaşmalar yapmaya başladık” dedi.



Dünya çapındaki organizasyonları Türkiye'ye kazandırarak, ülke turizmine katkı sağlayacaklarını belirten Talas, Yalova’ya yapılan otel yatırımının ülkeye yapılan alt yapı projeleri ile desteklendiğini söyledi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ikinci pistinin hem kendileri hem de Yalova için kritik öneme sahip olduğunu da vurgulayan Talas, “Sabiha Gökçen Havalimanı yeni pist projesi, Yalova turizmine olumlu yansıyarak yeni bir ivme yaratacak. Yeni pistle birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kapasitesinin çok daha üst seviyelere çıkması ile tüm turizm çeşitliliği gibi kongre ve spor turizmine de olumlu yansımalar sağlayacağı aşikâr.” dedi.



Talas, Türkiye’ye 4 saatlik uçuş mesafesinde 57 ülkenin olduğunu bunun da yaklaşık 1 milyar insana karşılık geldiğini vurgulayarak, “Bizim hedefimiz bu 1 milyar insanın hem Türkiye’ye hem de Yalova’ya getirilmesi olacak. Bütün bu avantajlar bizim çok amaçlı spor kompleksimiz ile birleştiğinde Yalova, spor şehri olma açısından en önemli aday olacak” diye konuştu.