Haber: Damla Oya Erman

Total War serisinin ilk çıkışından bu yana nasıl bir yol kat ettiğini düşünmek oldukça etkileyici. Fantazi odaklı Warhammer üçlemesinin tanıtılması ve gösterişli Three Kingdoms ile geliştirici Creative Assembly, büyük strateji serisini tamamen yeni bir izleyici kitlesine taşıdı. Ancak, Total War: Rome'un yeniden düzenlenmiş versiyonu dışında, bu durum serinin uzun zamandır beklenen eski hayranlarını Creative Assembly'nin tarihsel köklere geri dönüşünü özlemle bekletti. "Total War: Pharaoh," doğaüstü akrabalarına göre daha gerçekçi ve genel tempo olarak daha yavaş bir yaklaşım benimsese de, Bronz Çağı kampanyası ve savaşı, onu devasa rakipleriyle karşılaştırıldığında biraz tozlu hissettiriyor.

Eğer benim gibi lise dünya tarih dersinizden sadece belirsiz hatırlamalarınız varsa, Bronz Çağı, tekerlek, yazılı dil ve metal işçiliği gibi harikaların doğduğu dönem olarak bilinir. Bu dönemde birçok medeniyet aynı anda varlığını sürdürdü, ancak Total War: Pharaoh için Creative Assembly, Bronz Çağı çöküşü döneminde, yaklaşık olarak M.Ö. 1200 civarında var olan Hititler, Kenanlılar ve Mısırlılara odaklanmış durumda.

"Total War: Pharaoh" oyunundan seçim ekranında kampanya haritasını gösteren bir ekran görüntüsü

Kampanya haritası, bu dönemin kapsamına adil davranmıyor gibi görünüyor.

Görüntü: Creative Assembly Sofia/Sega via Polygon

"Total War: Pharaoh," sunum ve oyun tarzı açısından Troy: A Total War Saga'ya en yakın olanıdır. Pharaoh aynı zamanda Total War: Attila ve Three Kingdoms gibi serinin diğer oyunlarından bazı özellikleri de içerir. Pharaoh'un kampanyası, serinin daha yeni girişlerinden bazılarının aksine daha az betimlenmiş olsa da, büyük strateji/4X türünün uzun süredir devam eden bazı özgünlüklerine dayanıyor. Erken aşamaları, dönüş tabanlı kampanya haritasında ekonominizi ve imparatorluğunuzu genişletmeyi içerirken, bir iç savaşın patlak vermesi, tahtınız için rekabet eden bir dizi taklitçiyle başa çıkmaya zorlar sizi. Diğer yandan, oyunun ilerleyen aşamaları, gizemli "deniz halkı"nın istilasına karşı direnmeye ve mirasınızın Bronz Çağı çöküşü boyunca sürdürülebilir olmasını sağlamaya odaklanır. Bu hikaye vuruşları sonrası gelen kampanyanın serbest yapısı, beni yaklaşık 50. tur civarlarında kaybolmuş bir şekilde bıraktı. Genel zafer koşulları, erken oyun heyecanı kadar ilgi çekici bir şeye yol açmasa da, uzun oyun için alternatif sunuyor.

"Total War: Pharaoh" oyunundan stratejik katmanı gösteren bir ekran görüntüsü

Stratejik katman olarak "Total War: Pharaoh," Troy ve Three Kingdoms'ta gördüğümüzle benzer bir harita sunuyor.

Görüntü: Creative Assembly Sofia/Sega via Polygon

Stratejik düzeyde, "Total War: Pharaoh," Three Kingdoms veya Troy'dan daha büyük bir harita sunsa da, Creative Assembly tarafından "Bronz Çağı deneyiminin kesin sürümü" olarak tanıtılan bir başlık olarak hala biraz sınırlayıcı. Bu kırpılmış harita, daha az tehditkar olma avantajına sahiptir, ancak dönemin diğer önemli oyuncuları için pek fazla alan bırakmaz. Bu, Pharaoh'da yer alan kültürlerin önemini inkar etmek değil, aksine bu eksiklikler, stratejik seçeneklerinizi sınırlamakla kalmaz, aynı zamanda dönemi yanıltıcı bir şekilde yansıtmaz. Şahsen, Creative Assembly'nin onları unuttuğundan mı yoksa sonradan DLC olarak eklemek için mi bıraktığından emin değilim.

"Total War: Pharaoh" oyunundan fraksiyon seçim ekranını gösteren bir ekran görüntüsü

Başlangıçta sekiz lider bulunuyor ve bunların yarısı Mısır fraksiyonuna atanmış durumda.

Görüntü: Creative Assembly Sofia/Sega via Polygon

Diplomasi ve arka plan politikaları, Total War serisinin temel unsurlarından biridir ve "Pharaoh"da özellikle mahkeme sistemi üzerinde tam anlamıyla sergilenir. Bu katman, gücünüzü kazanmak ve popülerlik kazanmak için diğer liderlerle rekabet etmenize ve hatta onları arkalarından kötülemeye olanak tanırken, Fraksiyonun Pharaoh'unun unvanı için yarıştığı sırada size iyi zamanlamalı bazı iyiliklerde bulunmanıza izin verir. Kartlarınızı doğru oynarsanız, kasalarınızı doldurmanızdan askerlerinizi doldurmanıza kadar size bazı iyi zamanlamalı iyiliklerde bulunmanıza olanak tanır.

"Total War: Pharaoh" oyunundan mahkeme sistemi ekranını gösteren bir ekran görüntüsü

Oynanabilir üç kültürün tanrıları, imparatorluğunuzu şekillendirmede bir rol oynar ve onlara gösterdiğiniz saygıya bağlı olarak Fraksiyonunuza avantajlar sağlar. Ancak, Troy'daki dini nimetlerin aksine, buradaki faydalar büyük ölçüde pasiftir: Ra'ya tapınan ordunuz, ne kadar tapınak inşa ederseniz edin, savaşın akışını değiştirecek parlak ışınları çağıramaz. Bu, Pharaoh'un daha gerçekçi ve sade bir yaklaşım ve sunum benimsemesi göz önüne alındığında anlaşılabilir, ancak bu sisteme daha fazla ilgi göstermek için daha cazip nedenlerin olması güzel olabilirdi.

"Total War: Pharaoh" oyunundan din ekranını gösteren bir ekran görüntüsü

Güneş tanrısına tapmanın faydalarının bazı ek işçilerden daha iyi olması gerekirdi.

Görüntü: Creative Assembly Sofia/Sega via Polygon

Taktiksel gerçek zamanlı strateji düzeyinde, Pharaoh, Bronz Çağı'ndaki savaşın acımasızlığını etkili bir şekilde yansıtıyor. Bu primitif dönemde bile, Pharaoh, ordunuzu oluşturmak için kullanabileceğiniz geniş bir birim kataloğuna sahiptir; slingerlar ve okçulardan balta atanlara ve araba sürücülerine kadar. Oyundaki her fraksiyon, kendi benzersiz fraksiyon birimleri ve binalarının bir listesine sahiptir ve kampanyanın ilerleyen aşamalarında belirli bölgelerden gelen yerel birimlerle desteklenebilirler.

"Total War: Pharaoh" oyunundan genel ekranını gösteren bir ekran görüntüsü

Troy: A Total War Saga'dan dönen RPG-lite sistemleri, "Pharaoh"da da bulunuyor.

Görüntü: Creative Assembly Sofia/Sega via Polygon

Hava durumu ve arazi, Total War serisinde her zaman önemli bir rol oynamıştır ve Pharaoh'un dinamik hava durumu, bir savaşa nasıl yaklaştığınızı büyük ölçüde değiştirir. Birimlerinizi hızla yorabilen yakıcı sıcaklık, uzak atışları engelleyen ve arabaları yavaşlatan şiddetli yağışlara dönüşebilir.

"Total War: Pharaoh" oyunundan mennefer (Memphis) üzerinde kum fırtınasını gösteren bir ekran görüntüsü

Estetik olarak, Pharaoh, hem taktiksel hem de stratejik katmanlarında mükemmel bir teknik sergi sunuyor. Altın kum tepeciklerinin ufuk çizgisi öğlen güneşi altında parıldarken, savaşların ölçeği ve görkemi, generallerin çarpışan birimlerin kaosu içinde birbirlerine meydan okudukları gibi uygun bir şekilde epik hissettiriyor.

"Total War: Pharaoh" oyunundan hitit askerleri, "Pharaoh"da Mısır birlikleri ortasında palmiye ağaçlarını ateşe veriyor.

Ne yazık ki, önceki başlıklardan gelen birçok sorun, özellikle birim çarpışması ve yapay zeka yol bulma konularında devam etmektedir. Bir çatışmanın her iki tarafındaki birimler büyük kümeler haline gelebilir, bu da onları etkisiz hale getirir - bu özellikle dar sokakları ve diğer dar geçitleri müzakere etmeleri gereken yerleşim savaşlarında sorun yaratır. Ayrıca, yapay zeka, çoklu cephelerdeki saldırılarla karşı karşıya kaldığında genellikle kararsızlıkla karşı karşıya kalabilir ve bazı oldukça sorgulanabilir taktik kararlar alabilir. Bu anlarda, stratejimin yapay zekayı aşağıya çektiğini düşünmek isterim, ancak bu davranışın ne kadarının bir özellik olduğunu, bir hatanın bir özelliği olup olmadığını söylemek zor.

Sonuç olarak, "Total War: Pharaoh," anımsanacak bir büyük strateji deneyimi sunacak kadar derin veya gelişmiş olmayan ancak erişilebilir bir deneyim sunma girişimidir. Pharaoh'un Bronz Çağı'na dair Creative Assembly'nin yaklaşımı hem yeni başlayanları çekmek için yeterince tematik değil, hem de Total War veterancılarını cezbetmek için yeterince doğru veya geniş değil, bu da bizi zamanın testini geçmeyecek bir Total War başlığı ile bırakıyor.