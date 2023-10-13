Muğla

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen TUR 2023 devam ediyor. Alanya'dan 8 Ekim'de başlayan ve 5 etabı geride kalan organizasyon, 15 Ekim'de İstanbul'da sona erecek.

Dünyanın en önemli bisikletçilerinin yarıştığı Tour of Türkiye hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Müftüoğlu, yarışı ve Türkiye'deki bisikletin gelişimini değerlendirdi.

Sporcuların son 18 kilometrede yüzde 10'un üzerinde bir eğimle 1900 metre rakıma tırmandığı Fethiye-Fethiye (Babadağ) etabının dünyada büyük yankı uyandırdığını aktaran Müftüoğlu, "Büyük bir heyecanla başladık. Yarısından fazlası geride kaldı. Bu yarışa Fethiye-Fethiye (Babadağ) etabı damga vurdu. Bütün dünyada ses getirdi. Dünyanın en zorlu etaplarından birisi oldu. Gerçekten arabayla çıkmak bile güç bir parkur. TUR'un marka değerini de yükseltti. Dünyada hala konuşuluyor." diye konuştu.

"Bisiklet ülkesi olma yolunda çok büyük adımlar attığımız görülüyor"

Başkan Müftüoğlu, Türkiye'nin bisiklet ülkesi olma yolunda ilerlediğini dile getirdi.

Geçmiş yıllara göre vatandaşların TUR'a daha fazla destek verdiğini aktaran Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı, "Kamuoyunda eskiden yol kapandığı zaman ya da sporcular geçerken sevgi gösterileri olmuyordu. Burada inanılmaz bir kamuoyu desteği var. Herkes video ve fotoğraf çekmeye çalışıyor. Vatandaşlarımızın bisiklet turuyla iç içe yaşama duyguları var. 1989-1990'da TUR'ları takip ederken çok farklı bir Türkiye vardı. 2005 ile bugünü karşılaştığımızda artık bisiklet ülkesi olma yolunda çok büyük adımlar attığımız görülüyor." ifadelerini kullandı.

Emin Müftüoğlu, TUR'un 2008'de TRT'den yayımlanmaya başlamasını Türk bisikleti adına milat saydığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türk bisiklet tarihi ve Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 2008 bir milattır. Yayın ile her şey değişti. O gün ile bugün arasında TUR'un profesyonelliği, etapları, marka değeri açısından kıyas kabul etmeyecek bir duruma geldi. Bu ülke de takım var, organizasyon var. İlk defa Dünya Bisiklet Birliğinde (UCI) bir Türk hakem oldu. Bu da bu işi tamamlayan bir halkaydı. 2006'da 5-6 kişiyle yarış düzenlemeye çalışırken bugün granfondolarda 1500-2000 kişi start alıyor. Her şey üstüne koyarak gidiyor. Bu TUR'da da şu ana kadar olumsuz çok büyük bir şey olmadı."

Müftüoğlu, 6 Şubat depremleri nedeniyle iptal edilen TUR'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde yeniden organize edildiğini anlatarak, "TUR bu sene yapılmayacaktı. Depremden dolayı iptal edilmişti. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bisiklet ailesi olarak ne kadar teşekkür etsek az. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın liderliğinde bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanı'mız, 'Devamlılığı gerekir.' diye talimat vermeseydi zaten iptal olmuştu. Yani olmayan bir TUR'u yapıyoruz. Artık sonuna doğru gidiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"TUR'un marka değeri gittikçe güçleniyor"

Başkan Müftüoğlu, Tour of Türkiye'nin marka değerinin her geçen gün güçlendiğini dile getirdi.

Organizasyonun Türkiye'nin tanıtımına ve bisikletin sevdirilmesine katkıda bulunduğuna değinen Müftüoğlu, "Şimdi dünyanın en iyi sprinteri Jasper Philipsen burada. Mark Cavendish burada. Dünya turu takımları geldi. TUR'un marka değeri gittikçe güçleniyor. Bu marka değerinin güçlenmesi, Türk turizmine katkı demek. Tanıtım anlamında çok önemli bir organizasyon. Bir ülke ya da bir şehir bundan daha güzel nasıl tanıtılabilir ki? Geçen yılki verilerimizi ortada. Bu yıl 190 ülkenin üzerinde yayın yapılıyor. Tanıtım ve halkın bisiklete binmesi, sporun tabana yayılması anlamında ülkeye çok büyük getirileri, kazançları olan ve ülkeyi hareketlendiren bir bisiklet turu." diyerek sözlerini tamamladı.