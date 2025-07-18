● “Toy meclisi” Türk kültürünün karar ve adalet merkezidir.



● Bu mecliste konuşmayanlar, tarihte unutulur.



● İbrahim Murat Gündüz, şehitlerin onurunu, törenin adaletini, Türk milletinin kut’lu sesini savunarak susmadı.



● Artık o, doğruyu söyleyen olarak hafızalara kazındı.



Türk töresi, sadece bir gelenek değil; bir adalet sistemi, bir vicdan kürsüsüdür. Bu sistemin en yüksek mercii, kadim adıyla “Toy meclisi”dir. Burada susmak, bazen ihanettir; konuşmaksa kut’lu bir direniştir.

Ve tarihin bu sessiz anlarında, bir kişi öne çıkar:

İbrahim Murat Gündüz.

Toy Meclisinde Susmadı

Gündüz, son günlerde sadece adalet için değil, şehitler için, Türk milleti için ve en çok da töre için konuştu. Teröre sessiz kalanları eleştirdi, dini ve töresel bakış açısıyla net bir tavır koydu.

“Toy meclisinde susan değil, doğruyu söyleyen hatırlanır.”

Gündüz, bu sözün yaşayan karşılığıdır.

İşte bu sözlerle başlayan tarihi çıkışının ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz:

Ülkücülüğümüzü Kimse Sorgulayamaz: İbrahim Murat Gündüz’den Töre ve Adalet Çağrısı

Doğruyu Söylemek Cesaret İster

İbrahim Murat Gündüz’ün sesini farklı kılan şey; sadece konuşması değil, doğruyu söyleme cesareti.

“Teröriste terörist demek suç değil, töredir” diyen Gündüz, susturulmak istenen millî sesi yeniden canlandırıyor.

İlgili haberde hem dini hem hukuki temelli açıklamalarını bulabilirsiniz:

Teröriste Terörist Demek Suç mu? Gündüz’den Töreli ve Dini Yaklaşım

Tarih Onu “Doğruyu Söyleyen” Olarak Yazacak

Bir milletin çöküşü sessizlikle başlar. Ama şehide, vatana, töreye sahip çıkanlar varsa; o millet yıkılmaz.

İbrahim Murat Gündüz de bu inançla konuştu. Toy meclisinin ortasında susmadı.

“Asil bir milleti asılsızlar yıkamaz.”

Çünkü o milletin evlatları töreyle doğrulur, cesaretle ayağa kalkar.

Bu çağrının tamamı için:

Asil Bir Milleti Asılsızlar Yıkamaz: Gündüz’den Töre, Şehitlik ve Onur Çağrısı

Son Söz: Gündüz, Toy Meclisinin Sesi Oldu

Tarih, her zaman doğruyu söyleyenleri yazar.

Bugün susanlar unutulacak…

Ama İbrahim Murat Gündüz, toy meclisinde konuştuğu için değil, doğruyu söylediği için hatırlanacak.

Töre susmaz. Türk unutmaz. Adalet er ya da geç konuşur.