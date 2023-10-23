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Olumsuz etkilenen üretim hatlarının Toyota'nın Land Cruiser ve RAV4 modellerine ait olduğu bildirilmişti.

Japon otomobil üreticisi, patlama sonrası yaşanan parça tedarik sıkıntısı nedeniyle Japonya'da 8 fabrikasındaki 13 üretim hattını geçici olarak durdurmuştu.

Toyota'dan yapılan açıklamada da tedarikin düzelmesi sonrası, Japonya geneli 4 fabrikada 5 üretim hattında yeniden üretime başlandığı belirtildi.

Toyota 'nın parça tedarikçilerinden, Aiçi eyaletindeki Chuo Spring Co 'ya ait fabrikadaki patlama, Japon üreticinin üretimini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

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