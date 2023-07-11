TRABZON AA- Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel varlıklarının yanı sıra ziyaretçilerine deniz, yayla ve dağ turizmine yönelik pek çok alternatif sunan kent, yerli ve yabancı turistlerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Türkiye'nin dört bir yanı ile özellikle Körfez ülkelerinden kente gelen ziyaretçiler, Sümela Manastırı ile Uzungöl başta olmak üzere tarihi ve turistik mekanlarda zaman geçiriyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan,Kurban Bayramı tatilinde Trabzon'a çok yoğun ilginin olduğunu söyledi.

Erdoğan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, 9 günlük tatilde kente iç ve dış hatlarda toplam 149 bin 360 yolcu geldiğini belirtti.



Fotoğraf: Hamza Önder Kuloğlu/AA

Bayramdaki yoğunluğun turizm sezonu boyunca yaşanmasını beklediklerini dile getiren Erdoğan, "Amacımız, sezonun iyi geçmesi ve bu sürecin yıl sonuna kadar yayılması. DHMİ'nin bilgilerine göre, bu yılın 16 Haziran ve 31 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 12 ülke, 24 noktadan 3 bin 955 sefer direkt uçuşun gerçekleşmesi planlanmaktadır." dedi.

Erdoğan, Suudi Arabistan başta olmak üzere Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Ürdün, Bahreyn, Irak ve İsrail'den misafirlerin Trabzon'u tercih ettiğini, bu ilginin bölgedeki diğer ülkelere de dalga dalga yayıldığını kaydetti.

Geçen yılın ilk 6 ayında Trabzon Havalimanı dış hatlara gelen yolcu sayısının çoğunluğu yabancı 70 bin 445 olduğunu ifade eden Erdoğan, 2023'ün aynı döneminde bu rakamın yüzde 77 artışla 125 bin 29'a yükseldiğini belirtti.

"Trabzon'da '12 ay turizm, her mevsim turizm' sloganıyla hareket ediyoruz"

Erdoğan, 2022'nin ilk yarısında Trabzon'da konaklayan yabancı turist sayısının 95 bin 199, bu yılın ilk 6 ayında ise 205 bin 550 olduğunu belirterek, buna göre kentte konaklayan yabancı turist sayısında yüzde 115,9 artış yaşandığına dikkati çekti.

Bu sezonun iyi geçmesini ümit ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Önümüzdeki yıl şehre ilginin daha da artmasıyla bu rakamların yükseleceğini ümit ediyoruz. Trabzon'da '12 ay turizm, her mevsim turizm' sloganıyla hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Trabzon'un sağlık turizminde de oldukça iddialı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde İl Sağlık Müdürlüğü ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Bakü'de sağlık turizmiyle ilgili ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretin ardından sağlık turizmi yapan seyahat acentelerini de Trabzon'da ağırladık, sağlık tesislerimizde incelemelerde bulundular. Önümüzdeki süreçte Türk cumhuriyetleri ve diğer ülkelerden misafirlerimizi ilimizde ağırlayacağız. Bu, Trabzon'a bir katma değer katacak. Önümüzdeki günlerde de Trabzon'u sağlık turizminde geniş bir yelpazede göreceğiz."