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Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, Hüseyin Türkmen ve Joaquin Fernandez'in sakatlıkları bulunuyor.

Abdullah Avcı, Trabzonspor'daki ilk döneminde sıkıntılı bir süreçten geçen bordo-mavililerde görevine galibiyetle başlamıştı. Karadeniz ekibi, Avcı yönetimindeki ilk maçında yine sahasında Erzurumspor'u 1-0 yenerek 5 haftalık galibiyet hasretine son vermişti.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 233 gün sonra bir karşılaşmaya çıkacak.

En son Yukatel Adana Demirspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen Karadeniz ekibi, Avcı yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmenin mücadelesini verecek.

Ligde ilk 8 haftada 12 puan toplayabilen bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırdıktan sonra ikinci kez göreve getirdiği teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki ilk karşılaşmasına çıkacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Trabzonspor , Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

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