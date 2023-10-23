Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oyuncular taktik çalışma gerçekleştirdi.

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Kampa giren bordo-mavililer, yarın saat 20.00'de Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA