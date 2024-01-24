Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Karadeniz ekibinde, Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürerken, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise geçen hafta kadro dışı bırakılmışlardı.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek.

Trabzonspor , 21. hafta sonunda 11 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 37 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 9 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyetle 32 puanla 5. sırada bulunuyor.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Sadece mücadele ettik

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Sadece mücadele ettik

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.