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8. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Balkovec'in yerden çevirdiği ortada, kaleci Uğurcan Çakır'ın sektirdiği topu ceza sahası içerisinde iyi takip eden Oğuz Aydın'ın vuruşunda top filelere gitti: 1-0

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor , Trabzonspor ile Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı.

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