Trabzon

İlk yarı

8. dakikada ilk etkili atakta Trabzonspor golü buldu. Arif Boşluk'un soldan ortasında altıpas içinde boşta kalan topu önünde bulan Bartra, dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

14. dakikada konuk takım da ilk etkili atağında eşitliği sağladı. Lobjanidze'nin ceza alanı sol tarafından yerden pasında, Hüseyin Türkmen'in müdahale etmeye çalıştığı topu Diagne, altıpas içinde filelere yolladı: 1-1.

20. dakikada bordo-mavili ekip yeniden öne geçti. Gomez'in sağdan pasında Trezeguet'nin şutunda, kaleci Batuhan Şen'in müdahale ettiği top filelere gitti: 2-1.

29. dakikada Arif Boşluk'un ara pasında açıyı iyi daraltan kaleci Batuhan Şen, Gomez'in ayaklarından topu kaparak büyük bir tehlikeyi önledi.

35. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sol çaprazdan ceza alanına hareketlenen Trezeguet'nin şık vuruşunda, kaleci Batuhan Şen'in uzanamadığı top sol üst köşeden filelerle buluştu: 3-1.

Bordo-mavili takım, karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 önde tamamladı.

İkinci yarı

51. dakikada Trabzonspor, dördüncü golünü buldu. Larsen'in sağdan ortasında Abdülkadir Ömür, topu Trezeguet'ye aktardı. Bu futbolcu da ceza yayının sol tarafından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1.

57. dakikada Larsen'in sağdan ortasında arka direkte Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla bu futbolcunun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

72. dakikada savunmanın arkasına sarkan Trezeguet, kaleci Batuhan Şen ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda, Batuhan tehlikeyi önledi.

90+2. dakikada Serkan Asan'ın pasında ceza alanı içinden Bakasetas'ın şutunda, kaleci Batuhan Şen yatarak topun sahibi oldu.

90+3. dakikada Rodrigues'in soldan ortasında ceza alanı içindeki Diagne'nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

AA