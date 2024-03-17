Bordo-mavili takımda sakatlığı geçen kaleci Uğurcan Çakır, Muhammet Tapa Tepe'den tekrar kaleyi devraldı. Bardhi'nin yerine Fernandez, Umut Güneş'in yerine de Enis Destan ilk 11'de görev yaptı.

Karadeniz ekibinde, Hüseyin Türkmen ile Onuachu, sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmadı.

Bardhi, 10 maç sonra yedek

Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür ve Bakasetas’ın devre arasında takımdan ayrılmasından sonra Enis Bardhi takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi olmuştu.

Bardhi, ligde 10 hafta sonra ilk kez bir maça yedek kulübesinde başladı.

Orsic, ilk kez

Trabzonspor’un sezon başında İngiltere'nin Southampton Kulübü'nden kadrosuna dahil ettiği Hırvat sol kanat oyuncusu Mislav Orsic, sezon başında Slovenya’da gerçekleştirilen hazırlık kampında antrenmanda girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlık geçirmiş ve sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç bağ yaralanması tespit edilmişti.

Orsic, sakatlığının ardından 7 ay sonra ilk kez bir resmi maçta 21 kişilik kadroda yer aldı.

Fenerbahçe'de 4 değişiklik

Fenerbahçe'de UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 4 oyuncu değişikliği yapıldı.

Sarı-lacivertli takımda Avrupa maçında forma giyen Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Cengiz Ünder ve Batshuayi'nin yerine Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Dzeko ve İrfan Can Kahveci görev yaptı.

İstanbul temsilcisinde Çağlar Söyüncü, Joshua King, Rordigo Becao ve Bonucci maç kadrosunda yer almadı.

Tribünler doldu

Trabzonspor taraftarları, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşma öncesi biletleri tüketen bordo-mavili taraftarlar, Papara Park tribünlerini doldurdu. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği Fenerbahçe taraftarı tribüne alınmazken, misafir tribününde de ev sahibi taraftarlar yer aldı.

Karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik görevlisi görev yaptı.

Trabzonspor taraftarları, kale arkası tribününde 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yazılı dev pankart açtı. Tribünde Filistin ve Türk bayrakları yer aldı.