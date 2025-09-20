Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

9. dakikada sol taraftan Mustafa Eskihellaç'ın pasında ceza alanı içinde meşin yuvarlakla buluşan Ozan Tufan'ın şutunda, kaleci Mustafa Burak yatarak topun sahibi oldu.

20. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza alanı dışından şutunda, kaleci topu kontrol etti.

36. dakikada Batagov'un pasında sağ çaprazdan ceza alanına doğru sokulan Zubkov'un şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

39. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı köşe atışında, ceza yayının hemen gerisinden Rodrigues'in gelişine yerden sert vuruşunda, top kaleci Onana'nın sol köşesinden filelerle buluştu: 0-1

45. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

48. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Zubkov'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Olaigbe'nin kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

57. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın soldan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci yatarak topu kontrol etti.

70. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Ceza alanını terk eden Onana'nın uzun pasında, savunmanın arkasında topu kontrol eden Onuachu, ceza alanı dışında kaleci Mustafa Burak Bozan'ı da geçerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

86. dakikada sağ taraftan bomboş ilerleyerek ceza alanına giren Augusto'nun kaleci Mustafa Burak Bozan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, kaleci topa ayağıyla müdahale etmeyi başardı.

90+1. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci yatarak topa sahip oldu.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.