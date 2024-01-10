Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Dimitrios Kourbelis, kulübümüzden 2023-24 futbol sezonu ikinci yarısındaki alacaklarına karşılık, Rayyan Baniya transferinden kalan borcumuzun mahsup edilmesi şartı ile Fatih Karagümrük AŞ'ye sezon sonuna kadar kiralanmıştır." ifadesine yer verdi.

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Yunan futbolcu, bordo-mavili takımda 6 lig maçında 284 dakika forma giyebildi.

Kaynak: AA