Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Dimitrios Kourbelis, kulübümüzden 2023-24 futbol sezonu ikinci yarısındaki alacaklarına karşılık, Rayyan Baniya transferinden kalan borcumuzun mahsup edilmesi şartı ile Fatih Karagümrük AŞ'ye sezon sonuna kadar kiralanmıştır." ifadesine yer verdi.

Yunan futbolcu, bordo-mavili takımda 6 lig maçında 284 dakika forma giyebildi.