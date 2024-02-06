Sezon başladıktan sonra kiralık olarak İngiltere'nin Southampton takımından transfer edilen Onuachu, attığı gollerle takımına önemli katkı sağladı. Nijeryalı santrfor, forma giydiği 15 maçta rakip fileleri 9 kez havalandırarak takımının en golcü oyuncusu oldu.

Bordo-mavililer, Onuachu'nun gol attığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Ligde 37 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavili takım, Nijeryalı oyuncun gol attığı maçlarda 19 puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle yararlanamadığı oyuncusunun yokluğunda 5 karşılaşmada ise 4 mağlubiyet, 1 beraberlikle sadece 1 puan elde edebildi.

Onuachu'nun gol attığı maçlar

Takıma geç transfer edilmesinden dolayı ligin 5. haftasında 3-0 kazanılan Beşiktaş maçında forma giymeye başlayan Onuachu, ilk maçında rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Trabzonspor, daha sonra Nijeryalı oyuncunun gol attığı maçlarda Pendikspor, TÜMOSAN Konyaspor (2 gol) ve Yılport Samsunspor'u 2-1, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 ve İstanbulspor'u 3-0 (hükmen) yenerken, Atakaş Hatayspor'a dış sahada 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, Onuachu'nun fileleri havalandırdığı EMS Yapı Sivasspor mücadelesini ise 3-3 beraberlikle tamamladı.

Onuachu'nun forma giymediği ikinci yarıdaki maçlar

En son Yılport Samsunspor ile oynanan ve bordo-mavili takımın 2-1 üstünlüğü ile sona eren erteleme karşılaşmasında görev yapan Onuachu, bu maçın ardından milli takım kampına davet edildi.

Bordo-mavili takım, Nijeryalı oyuncusundan yoksun olarak daha sonra çıktığı ikinci yarıdaki maçlarda Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak tek puanını elde etti. Bordo-mavili takım, bu karşılaşmanın ardından Galatasaray'a sahasında 5-1, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0, evinde Kasımpaşa'ya 3-2, İstanbul'da da Beşiktaş'a 2-0 yenilerek galibiyete hasret kaldı.

Onuachu'nun geç transferi nedeniyle bu oyuncunun oynamadığı ilk 4 haftada ise bordo-mavililer 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle ayrılmıştı.