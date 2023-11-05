Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "Hafta başında itibaren tamamen kazanma odaklı bir oyun planı üzerinde çalışarak geldik. Özellikle Fenerbahçe'nin kendi sahasında oyunun büyük bölümünde baskı yapmak isteyeceğini biliyorduk, biz bu baskıdan nasıl çıkarız, az temaslı oyunu nasıl oynarız diye çalıştık. İlk golde oyunu dalgalandırdık, sonra Edin'in ters taraftan yaptığı ortayla gol geldi. Sonra ikinci gol geldi ama faul gerekçesiyle iptal edildi. Onuachu faul yaptıysa, bizim yediğimiz penaltıda aynı yerde Mehmet Can'ın çekilen formasıyla arasındaki farkı bilmiyorum. Akan oyunda pek gol yemiyoruz, penaltıdan yedik, pozisyon vermiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kazanmak için gelmiştik. Bugün sadece bir maç kazandık ama uzun süre burada kazanmamıştık. Özel bir maç kazandık." diye konuşan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim gelişimimizi hızlandıracak bir maç kazandık. Kalitemizi arttırmamız gerekiyor, Trabzonspor'un nasıl bir oyun felsefesi içinde olmak istediğini çok iyi biliyorum. Sadece bir maç kazandık, oyuncularımı tebrik ediyorum. Hafta başından itibaren buna çok inanıyorduk, finalleri yapabilseydik, belki oyunu daha önce koparabilirdik. Kazandık, mutluyuz, cuma akşamı bir maç var, çalışmaya devam edeceğiz. Samet adına üzüldüm, son iki maçta milli takımın oynayan stoperidir, Avrupa Şampiyonası'na giden takımın oyuncusudur. Bu oyuncularımıza sahip çıkarsak çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Onun adına üzüldüm."

Avcı: " Ligde 26 sene sonra burada kazanmak önemli"

Avcı, ikinci yarıda oyuncularından daha şiddetli baskı yapmalarını istediğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Baskıyı daha şiddetli istedim ikinci yarıda. İki ve üçüncü golün gelmesi, böyle bir duruma düşmediği için kolay değil ama seyircisi de destek verdi. Ligde 26 sene sonra burada kazanmak önemli. Bekleyerek değil, baskılı oyunla kazandık. Daha iyi olmamız gerekiyor. 26 yıl sonra olması güzel. Dünyadaki bütün Trabzonspor taraftarının ne kadar mutlu olduğunu çok net biliyorum. Onlarla güzel mutluluklar yaşadım, hem onlar hem de Sayın Başkan Ertuğrul Doğan fedakarlık yapıyor. Galibiyetin büyük bölümünü onlara armağan ediyorum. Sayılara, rekorlar olabiliyor, şu an çok güzel hissettiriyor. Kazanmak çok önemli, gelişimimiz daha hızlı tamamlamamız gerekiyor, yeterli değiliz. Yarıştığımız iki takımın kadro kaliteleri ve ekonomileri çok yüksek. Oyun organizasyonuyla ayakta kalacağız. Sakat oyuncuların gelmesiyle daha iyi olacağız. Takımı daha organize bir oyuna çekmeye çalışıyorum."

Milli takım arasından önce Konya maçını kazanmanın ilk hedefleri olduğunu aktaran Avcı, "Bu akşamın keyfini çıkartıp, Konyaspor maçına hazırlanacağız. O maçı da kazanıp milli takım arasına girip, organizasyonu geliştirmek istiyoruz. Kazandıkça yol haritası nereye gidecek bilmiyorum, eksiklerimiz var, oyun ve oyuncu olarak, bunu en iyi hale getirmeye çalışacağız." diyerek sözlerini tamamlandı.