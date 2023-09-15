TRABZON AA- Hırvat teknik adam, bordo-mavili takımın hazırlıklarını sürdürdüğü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni transferler ve milli takımlardan dönen oyuncularla hafta içinde iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirtti.

Stefano Denswil'in de bugün takıma katılacağını ifade eden Bjelica, "O da geldikten sonra yeni arkadaşlarımızla birlikte tamamlanmış olacağız. Pazartesi gününden itibaren oyuncularımızın birçoğu bizimleydi. İyi bir çalışma fırsatı bulduk ve iyi hazırlandık. Beşiktaş maçını bekliyoruz ve tam olarak hazır olduğumuzu söyleyebilirim." diye konuştu.

Bjelica, yeni transferlerin de takıma dahil olmasıyla kadronun tamamlandığının altını çizerek, transfer görüşmeleri için Alanyaspor'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Güneş'in de kente geldiği bilgisini paylaştı.

"Kiralık gelip gidecek oyuncular da olabilir"

Ognjen Bakic'in de 3 ay boyunca takımla antrenmanlara katılacağını, başka bir takıma transferi konusunda sürecin devam ettiğini anlatan Bjelica, "Biz de ona oynayabileceği ve daha fazla fırsat bulabileceği bir takım bakıyoruz. Olmazsa da bizimle birlikte olmaya devam edecek. Üç ay bizimle idman yapacak ve geleceğe yönelik hazırlıklarını sürdürecek. Berat ve Batista, onlar da aramıza katıldı. Bugün gece yarısına kadar transfer süreci devam ediyor. Tabii ki kiralık gelip gidecek oyuncular da olabilir." ifadelerini kullandı.

Bjelica, yeni transferlerden Nicolas Pepe'nin durumuna ilişkin bir soruya, "Uzun süredir takım idmanlarından ayrı olduğu için onunla alakalı bir süreç devam ediyor. Geldiğinden bu yana üç idmanda bizimle beraber oldu. Ama dünkü idmandan sonra ufak bir rahatsızlık hissetti. O nedenle bireysel çalışmalarına devam ediyor. Durumuna ve gelişimine bakarak pazar günü bizimle olabilecek mi bakacağız." yanıtını verdi.

"Ben de çok mutluyum"

Yeni transferlerle birlikte takımda iyi bir karışım elde ettiklerini kaydeden Bjelica, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben de çok mutluyum. Bu kadar önemli isimleri aramıza katabildiğimiz ve her pozisyonda oynayabilecek oyuncuları aramıza kattığımız için ben de mutluyum. Çünkü bu oyuncularımız Trabzonspor'u seçti. Bizimle beraber olacaklar ve takımımızı eskisinden daha güçlü bir hale getireceğiz. İlk aylarda aramızda olan arkadaşlarımızın katılımıyla birlikte önemli bir rekabet yaratacağımızı ve önemli işler çıkartacağımızı düşünüyorum."

Bjelica, genç ve yetenekli oyuncuların yanı sıra uluslararası alanda önemli işler başarmış futbolcuların da takımda yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Nicolas, Paul, Orsic, Joaquin ve Berat'ı aramıza kattık. Genç oyuncularımızdan da geleceği olan oyuncular var. Örneğin, Mehmet, Göktan, Bakic ve Enis, ileride önemli işler çıkarabilecek oyuncular. Takımımız adına, herkesin konuşabileceği, önemli işler çıkarabilecek bir takım çıkarttık. Umut ve Mendy aynı şekilde anlık olarak onlardan bir geri dönüş almayı ve gelecek adına önemli yatırımlar olarak görüyoruz. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. 90 dakika boyunca bizi desteklemelerini ve zaferde onlardan da en büyük pay sahibi olmalarını bekliyoruz."

"Koita'ya bir takım bulmaya çalışıyoruz"

Transfer döneminin sona ereceği bugün için takımdaki gelişmelere de değinen Bjelica, "Koita'ya bir takım bulmaya çalışıyoruz. Şu an arayışlar, görüşmeler devam ediyor." dedi.

Bjelica, Bakic konusunda da görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Eğer Bakic kalacak olursa bizim için herhangi bir sorun olmayacak. Kendisi gelecek adına yaptığımız bir yatırım. Çünkü bir aylık sürede idman yapamamıştı ve bürokratik sorundan dolayı aramıza katamamıştık. 10 gün önce aramıza katabilseydik Balkan ülkelerinden kendisiyle ilgilenen çok önemli takımlar vardı." ifadelerini kullandı.