Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı golsüz sona erdi.

6. Romulo'nun pasında, ceza alanı sağ tarafında Ogün Bayrak'ın rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta, top az farkla yandan auta çıktı.

9. dakikada soldan yapılan ortada, Emersonn'un kafa ile aşırdığı topu arka direkteki Ogün Bayrak kaleye gönderdi ancak çizgi üzerinden Savic, meşin yuvarlağı kornere atarak tehlikeyi önledi.

11. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, Zubkov'un ceza alanı içinden sert şutunda kaleci Arda Özçimen topu yatarak çeldi. Pozisyonun devamında Nwakaeme'nin, yakın mesafeden kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

30. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan pasında, altıpas içinde uygun durumda Banza, kötü bir kafa vuruşuyla topu yandan auta gönderdi.

42. dakikada Zubkov'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Savic'in kafa vuruşunda, top az farkla direğin üzerinden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

48. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında, soldan ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda, iki savunma oyuncusu arasında sıkışan top Heliton'un eline çarptı. Hakem Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi.

55. dakikada Banza'nın kullandığı penaltı atışında, kaleci Arda Özçimen, sol tarafına yatarak iki hamlede topu kontrol ederek rakiplerinin öne geçmesine izin vermedi.

60. dakikada Romulo'nun ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.

61. Tijanic'in soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Emersonn'un kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır da kaldı.

63. dakikada Malheiro'nun ceza alanı dış sağ çaprazından orta şut karışımı vuruşunda kaleci Arda, yatarak topu kontrol etti.

78. dakikada Trabzonspor golü buldu. Zubkov'un sağdan kullandığı köşe atışında, savunmanın uzaklaştırmak istediği top Ozan Tufan'ın olduğu yere doğru düştü. Bu futbolcunun ayağının kenarıyla dokunduğu meşin yuvarlak kaleci Arda Özçimen'in sağından filelerle buluştu: 1-0

81. dakikada Romulo'nun ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

89. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye yükseltti. Nwakaeme'nin pasında, ceza alanı içinde Zubkov'un şutunda top kaleci Arda Özçimen'in solundan filelere gitti: 2-0

90+2. dakikada Sikan'ın kullandığı serbest atışta kaleci Arda Özçimen'den dönen topu Visca tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak bu kez direkten döndü.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

Geçen sezon da Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ancak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rakibi Beşiktaş'a son dakika golüyle 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, art arda 2. kez finale yükseldi.

Karadeniz ekibi, bugüne kadar 16 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

En son 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında 4 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlayarak 10. kez kupayı müzesine getirme mücadelesi verecek.

Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a finalde üstünlük sağlayarak Türkiye Kupası'nı kazandı.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Trabzonspor, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.

Fatih Tekke ile kısa sürede kupa fırsatı

Avrupa kupalarına katılma yolunda Ziraat Türkiye Kupası'na büyük önem veren Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile kısa sürede finale yükseldi.

Trabzonspor'daki ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Fatih Tekke, 11 Mart'ta gerçekleştirilen imza törenin ardından 44 gün sonra finale yükselme başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibi, Fatih Tekke yönetiminde Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselmişti.

Başkan Doğan döneminde ikinci final

Trabzonspor, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde ikinci kez kupada finale yükselme başarısı gösterdi.

Yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, 26 Mart 2023'de seçildiği kulüp başkanlığı görevi dönemindeki ilk kupa hedefine bir adım daha yaklaştı.