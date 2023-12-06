3. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Sağ çaprazdan ceza alanı son çizgisine inen Visca'nın yerden pasında Fountas, gelişine yerden düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0

16. dakikada konuk takı beraberliği sağladı. Ahmet İlhan Özek sağ çaprazdan ceza alanı girerek topu altı pas içerisindeki Verheydt'in önüne çıkardı. Bu futbolcu ayağını uzatarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

19. dakikada Trabzonspor, üstünlüğü tekrar sağladı. Bakasetas'ın pasında savunmanın arkasında Enis Destan, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu: 2-1

İlk yarı Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Trabzonspor, 61. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Fountas'ın soldan ortasında, Enis Destan'ın kafa vuruşunda kaleci Ali Türkan'dan dönen topu Bakasetas, filelere yolladı: 3-1

Bordo-mavililer, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak bir üst tura çıktı.

Maçtan notlar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çorum FK ile oynanan maçta kadroda büyük bir değişim yaptı. Ligde oynanan son Kayserispor maçının 11’inden Uğurcan, Baniya, Eren ve Visca’yı sahaya süren Avcı, bu maçtan farklı olarak Mehmet Can, Benkovic, Mendy, Umut Güneş, Fouantas, Bakasetas ve Enis Destan olmak üzere 7 oyuncuya da 11'de şans verdi.

Trabzonspor ile Çorumspor arasında oynanan maçta seremoniye Başkan Ertuğrul Doğan’ın özel davetlisi olarak şehit ailelerinin çocukları çıktı.

Trabzonspor’un kupadaki ilk sınavında tribünlerin büyük bir bölümü boş kaldı. Taraftar gruplarının olduğu bölümde yoğunluk dikkat çekerken, diğer bölgelerdeki taraftar sayısının az olduğu görüldü. Bu arada misafir takım taraftarları da tribünde yerini alarak takımlarına destek verdi.

Trabzonspor taraftarları kale arkası tribününe Gazze’de yaşanan İsrail saldırılarını kınayan bir pankart astı. Pankartta, "Masumlara ve mazlumlara yapılan saldırıları lanetliyoruz" ifadelerine yer verilip, saldıralarda ölen çocukların fotoğrafları da kullanıldı.